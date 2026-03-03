Inteligência Artificial transforma personagens de desenhos animados em pessoas “reais”

O artista visual Hidreley Diao, de 39 anos, está formando uma legião de fãs por sua técnica de recriar imagens. Ele usa tecnologia de Inteligência Artificial, por exemplo, para mostrar como seriam, de verdade, personagens de desenhos animados. Veja que incrível:Por Flipar
Assim seria George, o patriarca da família dos Jetsons. O artista recria o rosto, a cor do cabelo da forma como as pessoas usam e uma expressão facial, como o sorriso.
Homer Simpson, o protagonista da série “Os Simpsons”, teria esse rosto. O personagem é gordo, desajeitado e um engenheiro incompetente.
Ele é casado com Marge Simpson, a personagem que tem esse cabelão azul, além de ter muita paciência.
Homer tem três filhos. Bart, este da foto, é o mais velho. Ele é adolescente e não tem uma boa relação com o pai. O jovem não tem boas notas e adora skate.
Depois, aparece Lisa Simpson. A jovem é extremamente estudiosa, com um QI acima da média. Ela também é budista e enche os pais de orgulho
O artista também recriou Maggie Simpson, a bebê e caçula do casal.
O ilustrador também fez Montgomery Burns, o grande vilão da série. Ao contrário de Homer, é alto, magro, ganancioso e idoso.
Moe Szyslak é outro personagem dos “Simpsons” criado através da inteligência artificial. Ele é um garçom amargurado com a vida e maltratado por todos ao seu redor.
Diao também já fez uma projeção de como seria o cão Scooby-Doo, da franquia de mesmo nome. Detalhe: ele recriou o animal mas como se fosse humano.
Outro cão famoso que ganhou rosto “Coragem, o cão covarde”
Outro personagem animado que ganhou vida com Hidreley foi a esponja do mar Bob Esponja, protagonista do desenho de mesmo nome.
Da turma dos Flintstones, veja a criação de Hidreley Diao. Assim, seria o Fred.
Esta é a mulher de Fred, Wilma Flintstone.
Aqui, o melhor amigo de Fred, o baixinho Barney Rubble
E aqui a mulher de Barney, amiga de Wilma, a graciosa Betty Rubble
A Pocahontas, personagem da Disney, foi inspirada em uma mulher real, do Século XVI, em uma época que não existia fotografia. Na visão de Diao, ela seria assim.
A Mulan é uma personagem da Disney que foi criada a partir da lenda chinesa de Hua Mulan. Assim ela seria, de acordo com as técnicas de Hidreley.
Outro personagem famoso da Disney é o Hércules, baseado em uma história da mitologia grega. Ele teria esse rosto, se fosse de carne e osso.
O jovem ninja Naruto, protagonista do desenho animado de mesmo nome, teria esse rosto, segundo o artista.
Agora a Turma da Mônica começando pela própria.
O amigo com quem ela implica, mas de quem ela gosta muito: Cebolinha.
A Magali, de “A Turma da Mônica”, seria assim. Gostou?
E o ogro mais simpático das animações? Assim seria Shrek, na concepção de Hidreley Diao
E você, o que achou das criações? Nesta, por exemplo, ele usou a Branca de Neve como inspiração.