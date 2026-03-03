Vinícolas de prestígio pela Europa: sabor e charme na degustação dos vinhos

Vinícolas ao redor do mundo combinam tradição, paisagens deslumbrantes e rótulos premiados.
Veja excelentes produtores que transformaram terroirs distintos em destinos imperdíveis para apreciadores de vinho.
Chateau Margaux (França) – Localizada na região de Bordeaux, é uma das vinícolas mais prestigiadas do mundo. Produz vinhos tintos de alta qualidade, incluindo o renomado Chateau Margaux Grand Vin
Domaine de la Romanée-Conti (França) – Conhecida por seus vinhos tintos da Borgonha, como o Romanée-Conti, considerado um dos melhores vinhos do mundo
Chateau d’Yquem (França) – Especializada em vinhos de sobremesa, produz o famoso Sauternes Chateau d’Yquem, conhecido por sua doçura e complexidade
Antinori (Itália) – Uma das mais antigas vinícolas da Itália, produz uma variedade de vinhos de alta qualidade, incluindo o renomado Tignanello e Solaia
Chateau Mouton Rothschild (França) – Localizada em Bordeaux, é famosa por seus vinhos tintos de primeira classe, incluindo o Chateau Mouton Rothschild
Vega Sicilia (Espanha) – Uma das vinícolas mais icônicas da Espanha, produz vinhos tintos de alta qualidade, como o Vega Sicilia Único
Louis Jadot (França) – Conhecida por seus vinhos da Borgonha, produz uma ampla gama de vinhos tintos e brancos, incluindo o Louis Jadot Corton-Charlemagne
Chateau Latour (França) – Localizada em Bordeaux, é conhecida por seus vinhos tintos de longa guarda, como o Chateau Latour Grand Vin
Gaja (Itália) – Vinícola de renome na região do Piemonte, produz vinhos tintos de alta qualidade, incluindo o Gaja Barbaresco e Gaja Barolo
Chateau Haut-Brion (França) – Uma das vinícolas mais antigas de Bordeaux, produz vinhos tintos e brancos de alta qualidade, incluindo o Chateau Haut-Brion
Bodegas Torres (Espanha) – Uma das vinícolas mais importantes da Espanha, produz uma variedade de vinhos tintos e brancos, como o Mas La Plana
Chateau Lynch-Bages (França) – Localizada em Bordeaux, é conhecida por seus vinhos tintos encorpados, como o Chateau Lynch-Bages Grand Vin
Chateau Pichon Longueville Comtesse de Lalande (França) – Vinícola de Bordeaux, produz vinhos tintos elegantes e refinados, como o Chateau Pichon Longueville Comtesse de Lalande
Chateau Palmer (França) – Conhecida por seus vinhos tintos elegantes e complexos, como o Chateau Palmer Margaux
Bodegas Marqués de Riscal (Espanha) – Uma das vinícolas mais antigas da Espanha, produz vinhos tintos e brancos de alta qualidade, incluindo o Marqués de Riscal Reserva
Chateau Canon (França) – Localizada em Bordeaux, é conhecida por seus vinhos tintos elegantes e equilibrados, como o Chateau Canon Saint-Emilion
M. Chapoutier (França) – Vinícola do Vale do Rhône, produz vinhos tintos e brancos de alta qualidade, como o M. Chapoutier Hermitage
