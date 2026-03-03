Conheça Verdis, 'país' na Europa criado por um britânico de 21 anos

Daniel Jackson, um britânico de 21 anos, tomou uma iniciativa que muitas pessoas pensaram, mas não sabiam que era possível: se declarar presidente do próprio paísReprodução/ Instagram/ @danieljacksonvs
O jovem criou o estado de Verdis no ano de 2019, que ocupa uma região equivalente a 75 campos de futebol nas margens do rio Danúbio, em uma região disputada há décadas pela Sérvia e CroáciaReprodução/ Instagram/ @danieljacksonvs
O 'presidente' Jackson criou para os 400 cidadãos da nação passaportes oficiais de Verdis, que contam inclusive com marca d’água e tintas visíveis somente sob luz ultravioletaReprodução
'No fim das contas, você tem que ser completamente louco para governar um país nos Bálcãs. Mas não nos importamos com o que os outros dizem. Provavelmente são só chatos. O mundo é chato sem algo assim acontecendo', disse o presidente da Verdis sobre criar o próprio paísReprodução/ Instagram/ @danieljacksonvs
Depois de virar o líder da pequena nação em 2019, Daniel Jackson nomeou funcionários para os cargos de alto escalão do governo, como ministros e embaixadoresReprodução/ Instagram/ @danieljacksonvs
O jovem está desde então no poder de Verdis, mas até o momento nenhuma nação reconheceu a soberania do paísReprodução/ Instagram/ @danieljacksonvs
Para ser reconhecido como nação, um país precisa reunir três fatores. É necessário que o território tenha uma área geográfica com fronteiras reconhecidas, um povo que tem uma identidade em comum vinculada a um local e um governo soberano, também reconhecido por outras naçõesReprodução/ Instagram/ @danieljacksonvs
