Praias e vilas de Creta atraem turistas à Grécia

Segundo o governo grego, o sul do Mar Egeu tem a maior proporção de turistas por habitante na União Europeia. E, além das ilhas mais visitadas, outra vem se destacando: a ilha de Creta, rica em mitologia e história.

Em Creta, os visitantes podem conhecer lugares místicos e históricos, além de saborear frutos do mar frescos, queijos saborosos e vinhos locais em restaurantes animados. Conheça mais sobre esse lugar que virou um fenômeno turístico!

Banhada pelo Mar Egeu, Creta é a maior ilha da Grécia e a quinta maior do Mediterrâneo. A ilha oferece aos visitantes uma experiência única, desde paisagens montanhosas e desfiladeiros impressionantes até praias paradisíacas e cidades vibrantes.

História e cultura: Creta é considerada o berço da civilização minoica, uma das mais antigas da Europa.

Os vestígios dessa civilização podem ser encontrados em diversos sítios arqueológicos espalhados pela ilha, como o Palácio de Cnossos, em Heraclião, a capital de Creta.

A ilha também possui uma rica história medieval, com diversos castelos e fortalezas que podem ser visitados.

Creta tambÃ©m foi palco de importantes eventos histÃ³ricos, como a Batalha de Creta, durante a Segunda Guerra Mundial.

Belezas naturais: A ilha grega é um paraíso para os amantes da natureza, com paisagens montanhosas e picos que ultrapassam 2.000 metros de altitude, desfiladeiros impressionantes, como o desfiladeiro de Samaria, o maior da Europa.

Quem estiver disposto a caminhar bastante (cerca de 6 a 8 horas, dependendo do seu ritmo) pode seguir uma trilha que passa pelas paredes do desfiladeiro, que chegam a quase 300 metros de altura! No final, é servida uma refeição em uma taverna com vista para o Mar Mediterrâneo.

Destaques à parte, as praias de Creta são famosas por suas águas cristalinas e areias douradas. Algumas das mais populares da ilha são Elafonisi (foto), Balos, Falasarna e Vai.

Cidades e vilas: Creta possui diversas cidades e vilas charmosas que vale a pena visitar. Heraclião, a capital da ilha, é uma cidade moderna com um centro histórico interessante.

Já Chania, a segunda maior cidade de Creta, é conhecida por seu porto veneziano e suas ruas estreitas. Rethymno é outra cidade histórica com um belo centro medieval.

As vilas de Creta também são um ótimo lugar para relaxar e experimentar a cultura local. Algumas das vilas mais charmosas da ilha são Anopoli, Spili, Loutro e Agios Nikolaos.

Gastronomia: A culinária cretense é conhecida por ser saborosa e saudável. As receitas da ilha são feitas em geral com produtos frescos, como azeite de oliva, queijo, mel e frutas.

Um dos dos pratos tÃ­picos mais conhecidos de Creta Ã© o “dakos”, uma salada com tomate, pepino e queijo feta.

Outros pratos bem populares são o “gamopilafo”, um risoto com carne de cabra (foto), e o “kalitsounia”, um pastel recheado com queijo ou verduras.

A melhor época para visitar Creta é durante a primavera (abril-junho) ou o outono (setembro-outubro), quando o clima é agradável e há menos turistas.

A ilha pode ser facilmente acessada por avião, com voos diretos de diversos países da Europa.

Para se locomover pela ilha, você pode alugar um carro, usar o transporte público ou participar de excursões organizadas.

Portanto, se você pensa em visitar Creta, considere dar um “pulinho” no Palácio de Cnossos, um mergulho na Praia de Elafonisi, fotos na Cidade de Chania e na Vila de Anopoli e um passeio cultural pelo Museu Arqueológico de Heraclião.

