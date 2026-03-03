Rio Amarelo: força indomável e berço da civilização chinesa

Cercado de lendas, histórias prósperas e tragédias, o Rio Amarelo é uma joia da natureza da China. Veja curiosidades sobre ele!Por Flipar
O Rio Amarelo é o segundo maior rio da China e o sexto mais longo do mundo, com aproximadamente 5.464 quilômetros de extensão.
Sua importância vai além das dimensões geográficas, pois está profundamente enraizado na cultura e na história da civilização chinesa.
Ele nasce nas montanhas Bayan Har, no planalto tibetano, a uma altitude de cerca de 4.500 metros, e atravessa nove províncias chinesas antes de desaguar no Mar de Bohai, no nordeste da China.
Assim como o Nilo para o Egito, o Rio Amarelo, conhecido em chinês como Huang He, é considerado o berço da civilização chinesa.
Foi ao longo dele que surgiram algumas das mais antigas culturas da China, como a Cultura Yangshao (5000-3000 a.C.) e a Cultura Longshan (3000-2000 a.C.).
Essas civilizações pioneiras desenvolveram práticas agrícolas, a domesticação de animais e avanços na cerâmica e na metalurgia.
O rio é chamado de “Amarelo” devido à grande quantidade de sedimentos de loess, uma fina poeira amarela, que ele carrega ao longo de seu curso.
Esses sedimentos conferem à água uma coloração distinta e tornam o Rio Amarelo um dos rios mais sedimentados do planeta.
Apesar de sua importância histórica e cultural, o Rio Amarelo também é conhecido como “A Tristeza da China” devido às catastróficas inundações que causou ao longo dos séculos.
Essas inundações frequentemente mudavam o curso do rio, destruindo cidades inteiras e ceifando vidas.
Desde o sÃ©culo VI a.C., acredita-se que ele tenha mudado de rota pelo menos 26 vezes.
Uma das mudanças mais drásticas ocorreu em 1855, quando o rio alterou seu curso em mais de 800 quilômetros, desaguando em um local completamente diferente no Mar de Bohai.
Para mitigar os impactos, extensas obras de engenharia, como diques e reservatÃ³rios, foram construÃdas ao longo de sua extensÃ£o.
Atualmente, o Rio Amarelo continua sendo vital para a China, servindo como uma importante fonte de água para irrigação, abastecimento e geração de energia hidrelétrica.
O solo fértil da Bacia do Rio Amarelo tornou a região uma das áreas agrícolas mais produtivas da China antiga.
Culturas como trigo, milho e sorgo prosperaram, alimentando gerações de pessoas. Até hoje, a agricultura na região depende fortemente das águas do rio para irrigação.
No entanto, ele enfrenta sérios desafios ambientais, como poluição industrial e escassez de água em algumas regiões.
Na mitologia chinesa, o Rio Amarelo é associado ao lendário Imperador Amarelo (Huangdi), considerado um dos fundadores da civilização chinesa.
Há histórias sobre ele navegando no rio e usando suas águas para desenvolver métodos de controle hidráulico, simbolizando o domínio da humanidade sobre a natureza.
As primeiras tentativas de controlar as águas do Rio Amarelo levaram ao desenvolvimento de algumas das primeiras obras de engenharia hidráulica.
Durante a dinastia Xia (c. 2070-1600 a.C.), o lendário Da Yu, ou “Yu, o Grande”, é creditado por liderar esforços massivos para controlar as enchentes do rio.
Um marco histórico e arquitetônico é a ponte de Luokou, construída durante a dinastia Ming. Ela foi projetada para atravessar o Rio Amarelo, resistindo às suas fortes correntes
Além de tudo, o Rio Amarelo se tornou uma atração turística importante na China. Locais como as Cataratas Hukou atraem visitantes de todo o mundo.