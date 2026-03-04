“O Morro dos Ventos Uivantes”: história, polêmicas e adaptações do clássico

A nova adaptação de “O Morro dos Ventos Uivantes” estreou no Brasil em 12 de fevereiro de 2026 e, desde a divulgação do elenco e do trailer, tem gerado debates nas redes sociais. Dirigido e roteirizado por Emerald Fennell, vencedora do Oscar de Melhor Roteiro Original por “Bela Vingança”, o filme traz Margot Robbie no papel de Catherine Earnshaw e Jacob Elordi como Heathcliff.Por Flipar
A trama acompanha a relação intensa e conflituosa entre os dois personagens, que desenvolvem uma ligação profunda desde a infância. Impedidos por convenções sociais e escolhas pessoais, eles seguem caminhos distintos quando Catherine decide se casar com outro homem. Anos depois, Heathcliff retorna rico e determinado a se vingar daqueles que considera responsáveis por seu sofrimento.
Nas redes sociais, parte do público acusou o filme de distorcer a essência da obra original e o principal foco das críticas foi o tom do material promocional, que, segundo os comentários, não representa com fidelidade a tensão emocional e psicológica que marca o romance. A diretora, por sua vez, defendeu o longa e afirmou que o título estilizado entre aspas já mostra que sua intenção nunca foi realizar uma adaptação tradicional, mas sim apresentar uma releitura autoral.
Outro ponto de debate envolve o elenco. A escolha de Margot Robbie para interpretar Catherine foi questionada pela diferença de idade em relação à personagem original. Já no caso de Heathcliff, críticos alegam que a nova versão teria suavizado ou ignorado aspectos raciais considerados centrais para compreender os conflitos e preconceitos retratados na narrativa.
O longa adapta o clássico da literatura inglesa publicado em 1847 por Emily Brontë, que assinou a obra sob o pseudônimo masculino Ellis Bell. Trata-se do único romance da autora que é marcado por temas como amor, posse, vingança e reconciliação, além de ser influenciado pelo Romantismo e pela tradição da ficção gótica.
Emily Brontë nasceu em 30 de julho de 1818, em Thornton, West Yorkshire, e faleceu em 19 de dezembro de 1848, aos 30 anos. Cresceu na vila de Haworth ao lado das irmãs e do irmão Branwell. Sua irmã mais velha, Charlotte Brontë, nascida em 1816, foi a autora de “Jane Eyre”, publicado sob o pseudônimo “Currer Bell”. A irmã mais nova, Anne Brontë, nascida em 1820, escreveu “Agnes Grey” e “A Moradora de Wildfell Hall”, sob o pseudônimo “Acton Bell”.
O texto original de “O Morro dos Ventos Uivantes”, publicado por Thomas Cautley Newby em 1847, está disponível online em duas partes. O romance foi lançado inicialmente junto com “Agnes Grey”, de Anne Brontë, em formato de três volumes: “O Morro dos Ventos Uivantes” ocupava os dois primeiros, enquanto “Agnes Grey” compunha o terceiro.
No Brasil, a primeira tradução foi publicada em 1938 pela Editora Globo, com tradução de Oscar Mendes. Em 1947, Rachel de Queiroz realizou uma nova tradução para a Editora José Olympio. A obra também já foi publicada com o título “A Colina dos Vendavais”.
“O Morro dos Ventos Uivantes” recebe esse nome por causa da propriedade rural onde a maior parte da história se passa, localizada nas colinas de Yorkshire, na Inglaterra. A narrativa é conduzida principalmente pela governanta Nelly Dean, testemunha dos acontecimentos envolvendo a família Earnshaw.
A trama tem início quando o Sr. Earnshaw encontra, nas ruas de Liverpool, um menino órfão, sujo e faminto. Movido por compaixão, ele o leva para casa e o adota, dando-lhe o nome de Heathcliff. O garoto passa a viver ao lado dos filhos biológicos do casal, Catherine e Hindley. Desde o começo, Hindley rejeita Heathcliff. Catherine, após uma resistência inicial, desenvolve com ele uma ligação profunda, que se transforma em um amor intenso e obsessivo.