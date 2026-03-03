Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta terça

O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo

Por Correio Braziliense
Reprodução Youtube

Sorteios

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta terça-feira (3/3), cinco loterias: os concursos 2979 da Mega-Sena; o 3626 da Lotofácil; o 6966 da Quina; o 2362 da Timemania e o 1183 do Dia de Sorte

Divulgação/Loterias Caixa

Prêmios

Mega-Sena: R$ 158 milhões / Lotofácil: R$ 5 milhões / Quina: R$ 9 milhões / Timemania: R$ 9 milhões / Dia de Sorte: R$ 900 mil

Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Mega-Sena

18 - 27 - 37 - 43 - 47 - 53

Reprodução/Loterias Caixa

Quina

09 - 19 - 26 - 28 - 52

Reprodução/Loterias Caixa

Timemania

21 - 26 - 30 - 47 - 51 - 52 - 79. O time do coração é o 02 (Altos/PI)

Reprodução/Loterias Caixa

Lotofácil

01 - 02 - 03 - 06 - 07 - 09 - 10 - 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 20 - 21 - 25

Reprodução/Loterias Caixa

Dia de Sorte

03 - 06 - 07 - 20 - 21 - 25 - 30. O mês da sorte é 02 (Fevereiro)

Reprodução/Loterias Caixa

Veja Mais