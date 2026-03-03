Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta terça

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta terça-feira (3/3), cinco loterias: os concursos 2979 da Mega-Sena; o 3626 da Lotofácil; o 6966 da Quina; o 2362 da Timemania e o 1183 do Dia de Sorte
Mega-Sena: R$ 158 milhões / Lotofácil: R$ 5 milhões / Quina: R$ 9 milhões / Timemania: R$ 9 milhões / Dia de Sorte: R$ 900 mil
18 - 27 - 37 - 43 - 47 - 53
09 - 19 - 26 - 28 - 52
21 - 26 - 30 - 47 - 51 - 52 - 79. O time do coração é o 02 (Altos/PI)
01 - 02 - 03 - 06 - 07 - 09 - 10 - 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 20 - 21 - 25
03 - 06 - 07 - 20 - 21 - 25 - 30. O mês da sorte é 02 (Fevereiro)