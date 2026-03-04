Mylena Ciribelli volta ao rádio para cobrir a Copa do Mundo de 2026

A jornalista Mylena Ciribelli foi anunciada como novo reforço da equipe de esportes da Massa FM para a cobertura da Copa do Mundo de 2026. A contratação se deu pelo empresário e apresentador Ratinho, dono da rede de rádios.

Por Flipar