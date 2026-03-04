Garfield: gato preguiçoso que odeia a segunda-feira

A animação “Garfield: Fora de Casa” está disponível para aluguel ou compra na Apple TV, YouTube e Google Play) após sucesso no cinema. O filme lançado em maio de 2024 faturou 230 milhões de dólares em bilheteria no mundo todo.Por Flipar
No filme, Garfield tem um reencontro inesperado com seu pai, que estava há muito tempo desaparecido. Um gato de rua todo desengonçado que atrai o filho para um assalto de alto risco.
O filme motivou uma onda de lançamento de produtos do gato. A Biscoitê, marca de biscoitos artesanais e presentes, criou, a convite da Sony Pictures, produtos exclusivos inspirados no filme.
Com isso, foram desenvolvidos produtos personalizados, numa collab (parceria comercial) de Biscoitê e Sony com distribuição em mais de 50 lojas.
Também inspirada na animação ”Garfield – Fora de Casa”, a Go Coffee anunciou, em parceria com a Sony Pictures, um frappé sabor chocolate com laranja. Além da bebida, a rede de cafés lançou uma linha com três copos personalizados do icônico Garfield.
O gato Garfield é estrela de uma das tirinhas mais famosas da história, sendo publicado em 2.570 jornais de todo o mundo (só perdendo para Peanuts).
Ele é um gato de cor caramelo listrado. Preguiçoso, guloso, viciado em café, amante de televisão e acima de tudo, sarcástico. Odeia segunda-feira e tem como prato favorito a lasanha.
Os outros personagens são Odie, um cão, e Jon Arbuckle, um cartunista, dono dos dois. Garfield é criação de Jim Davis, que tirou o nome de seu avô James Garfield Davis, inspirado no 20º presidente norte-americano James Garfield.
O avô morreu quando o cartunista tinha seis anos. Para o desenhista, assim como Garfield, ele era “ranzinza por fora”, mas tinha “coração mole por dentro”.
Jim Davis escrevia uma tirinha, Gnorm Gnat, para um jornal local chamado “The Pendleton Times” em Pendleton, Indiana, EUA, na década de 70. No entanto, não teve uma boa recepção.
A partir de 8 de janeiro de 1976, o cartunista deixou o inseto de lado e começou a publicar uma outra tirinha que seria a base para o atual Garfield, chamado “Jon”; ainda publicado para o “The Pendleton Times”.
As tiras eram em preto e branco e possuíam desenhos diferentes para Garfield e o seu dono Jon. Elas possuíam um gato, pois havia uma falta de tirinhas estreladas por esses animais e existia uma chance de criar merchandising com o personagem.
No início do sucesso, Davis pediu aos sindicatos que a tira fosse lançada também em jornais nacionais. Dado isso, ele recriou as tiras de “Jon” em cores e deu um novo design aos personagens; com um novo nome: “Garfield”.
Garfield estreou em 19 de Junho de 1978. Tinha traços disformes, bochechas enormes e olhos pequenos. No entanto, já mostrava o sarcasmo na sua primeira tira.
Em 1980, Jim Davis redesenhou Garfield, com olhos ovais e barriga menor. No ano seguinte, criou a Paws, Inc., a empresa responsável pelos direitos da tirinha e dos produtos licenciados.
A empresa fica na cidade natal de Davis, Muncie, Indiana. A Paws também possui uma equipe de artistas que desenha a tirinha, que é apenas escrita por Davis atualmente.
Em 1982, Garfield estrelou um especial de TV chamado “Aí vem Garfield.” Outros onze especiais foram feitos até 1991. Uma série animada chamada “Garfield e Seus Amigos” foi produzida entre 1988 e 1995. O gato foi dublado no Brasil por Carlos Marques.
A obra cinematográfica “Garfield, o Filme” foi lançada em 2004. Nela, o personagem foi criado por computação gráfica e dublado por Bill Murray (a versão brasileira é dublada pelo ator Antônio Calloni).
Garfield: The Movie foi lançado nos Estados Unidos em 11 de junho de 2004. Embora tenha recebido críticas negativas, o filme foi um sucesso de bilheteria, arrecadando US$ 200 milhões em um orçamento de US$ 50 milhões.
Dois anos depois, Garfield 2 foi lançado, com direção de Tim Hill e escrita por Joel Cohen e Alec Sokolow. Trata-se da sequência do filme Garfield de 2004 baseado na tira homônima de Jim Davis. Foi produzido pela 20th Century Fox e pela Davis Entertainment.
Foi lançado nos Estados Unidos em 16 de junho de 2006. Se tornou um sucesso comercial (assim como o filme original), arrecadando US$ 143 milhões contra seu orçamento de US$ 60 milhões
Em 2007, foi lançado em DVD um filme chamado “Garfield Cai na Real (Garfield Gets Real)” em desenho de computação gráfica, baseado nos quadrinhos. Dessa vez, o dublador foi Marco Antônio Abreu.
No ano seguinte, foi lançado outro filme, que o título original é “Garfield Fun Fest”, que também foi em computação gráfica. Foi lançado nos cinemas em alguns países (como no Brasil, com o título “A Festa do Garfield”).
A série animada “O Show do Garfield” foi lançada em 2009, desta vez em computação gráfica, e um 3º filme, chamado “Garfield Pet Force” (Garfield – Um Super Herói Animal no Brasil).
Nos anos 1990, Garfield foi o símbolo de uma campanha de incentivo à leitura em bibliotecas móveis nos Estados Unidos. Em 2005, o personagem ganhou o prêmio de tira de quadrinhos mais publicada do mundo.