Espécies curiosas de animais que deixaram de existir nos últimos séculos

A extinção é um processo natural da evolução, mas também é uma consequência das ações humanas. Nos últimos séculos, muitas espécies foram extintas devido à caça, à destruição do habitat e à introdução de espécies invasoras.Por Flipar
Rinoceronte negro do oeste africano: Essa espécie habitava a savana do centro-oeste da África. O animal foi declarado extinto em 2011, devido à caça predatória.
Limpa-folha-do-Nordeste: Essa ave de pequeno porte habitava as florestas montanhosas do Nordeste do Brasil. Ela foi descrita em 1979 e considerada extinta em 2019, devido à destruição do habitat e à caça predatória.
Foca-monge-do-Caribe: Essa espécie de foca, que habitava o Mar do Caribe e o Golfo do México, foi declarada extinta em 2008 devido à pesca predatória e poluição marinha.
Golfinho-do-rio-chinês: Esse era um animal de água doce que habitava o rio Yangtze, na China. Foi declarado extinto em 2007, devido à caça predatória, à poluição e à construção de barragens.
Caburé-de-Pernambuco: Essa espécie de coruja, que vivia no nordeste do Brasil, foi descrita em 2002 e considerada extinta em 2023, devido à destruição do habitat e à caça predatória.
Ararinha-azul: Era a menor espécie de arara do mundo, com apenas 30 cm de comprimento. A espécie era encontrada na Caatinga, no nordeste do Brasil, e foi declarada extinta em 2020.
Ibex-dos-Pirineus: Era uma subespécie de cabra selvagem que habitava os Pirenéus, entre Espanha e França. Foi declarado extinto em 2000, por conta da caça descontrolada.
Maçarico-esquimó: É uma ave migratória que habita o Ártico durante o verão e o Brasil, Argentina, Chile e Uruguai durante o inverno. Atualmente, a espécie é considerada criticamente ameaçada de extinção por conta da destruição de seu habitat.
Tigre-de-Java: Essa era uma subespécie de tigre que habitava a ilha de Java, na Indonésia. Ele foi extinto na década de 1970, devido à caça e à destruição do habitat.
Tubarão-lagarto: Considerado extinto, essa espécie de tubarão deixou de existir principalmente por conta da pesca acidental em redes de arrasto. O Tubarão-lagarto habitava as águas do sul do Brasil.
Mutum-do-Nordeste: Essa ave, natural da mata atlântica brasileira, foi extinta na década de 1980, no entanto, um programa de reprodução em cativeiro começou a reintroduzir a espécie na natureza em 2017.
Rato-candango: Considerado um dos mamíferos mais raros do Brasil, a espécie foi extinta devido à destruição do seu habitat, causada pelas obras de construção de Brasília.
Tilacino: Também conhecido como lobo-da-tasmânia, esse marsupial carnívoro que habitava a Austrália e a Nova Guiné foi extinto no século 20, possivelmente devido à sua caça predatória.
Pombo-passageiro: Extinta na década de 1900, essa espécie de pombo habitou a América do Norte e era uma das aves mais abundantes do mundo, com uma população estimada em 3 a 5 bilhões de indivíduos. Os bandos eram tão grandes que podiam escurecer o céu!
Raposa-das-Falkland: Extinto no século 19, esse era o único mamífero terrestre nativo das Ilhas Malvinas, localizadas a cerca de 400 km da costa da Argentina. As raposas eram caçadas por sua pele e por seus dentes.
Cabra montesa: Também conhecido como íbex-ibérico, essa era uma espécie de mamífero natural da Península Ibérica, nas montanhas da Espanha e Portugal. O animal é ameaçada de extinção devido à caça e ao impacto do turismo na região.
Norfolk Kaka: Essa era uma espécie de papagaio grande que habitava a Ilha Norfolk, na Austrália, e que foi extinto no século 19. Os kakas eram caçados principalmente por sua carne e por seus ovos.
Leão-do-Cabo: Essa foi uma subespécie de leão que habitou a África do Sul e foi extinto em meados do século 19.
Quagga: Era uma subespécie de zebra-da-planície que habitava o sul da África. A quagga foi extinta no século 19 por conta da destruição do seu habitat.
Lobo-de-Honshu: Extinto no século 20, essa era uma subespécie de lobo-cinzento que habitava a ilha japonesa de Honshu. Era um animal carnívoro que se alimentava de uma variedade de presas, incluindo javalis e coelhos.
Tigre-do-Cáspio: Essa era uma subespécie de tigre que habitava a região do Cáucaso, Ásia Central e Oriente Médio. Ele foi extinto no século 20 devido à caça.
Bandicoot-pés-porco: Esse animal habitava as regiões áridas do interior da Austrália e foi extinto no século 20. Era um animal noturno, que vivia em tocas subterrâneas.
Auroque: Esse mamífero habitava regiões da Europa, Ásia e Norte da África. Foi extinto no século 17, devido à caça e à destruição do seu habitat. Era um animal herbívoro, que se alimentava de grama, arbustos e árvores.