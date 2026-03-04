Notícias

Cidades abandonadas viram cenários fantasmagóricos na China

Lugares vazios chamam a atenção de viajantes de todo o mundo, e a China é um prato cheio para admiradores desses locais que são chamados de “cidades fantasmas”.

Por Flipar
Flickr Chaloos

De acordo com o Business Insider, o país asiático chega a ter 65 milhões de casas vazias!

Wikimedia Commons

Isso aconteceu porque a China passou por uma crise econômica, e o mercado de imóveis era visto como uma maneira segura de investir dinheiro.

Youtube Canal Insider News

O governo chinês até apoiou a construção de grandes projetos, mas eles não conseguiram atrair as pessoas como se esperava.

Flickr Cecilia Frankland

Mesmo com tanto espaço em cidades enormes, esses lugares não têm quase ninguém morando, o que faz com que elas pareçam assustadoramente vazias. Descubra mais sobre 5 cidades fantasmas na China!

Flickr Peter Iveson

Comunidade das State Guest Mansions: uma série de casas enormes foi deixada para trás nos morros de Shenyang.

Youtube Canal Insider News

Com seus interiores cheios de luxo, essas casas foram feitas para a elite da sociedade chinesa morar.

Youtube Canal Nation

Youtube Canal Nation

Começaram a construir essas casas em 2010, mas pararam em 2012, porque a empresa que estava construindo perdeu o apoio do governo. Agora, tirando os passarinhos e outros animais que vivem lá, só turistas frequentam o lugar.

Youtube Canal Nation

Kangbashi: Originalmente, a cidade de Kangbashi foi criada para ser a nova capital de uma parte da China chamada Ordos, no sudoeste da Mongólia Interior.

Flickr Chaloos

O plano começou em 2004 e muito dinheiro foi gasto no projeto, algo em torno de 160 bilhões de dólares (R$ 808 bilhões na cotação atual).

Flickr Juha Uitto

O plano original era que essa cidade fosse para 1 milhão de pessoas, mas agora só tem mais ou menos 153 mil pessoas vivendo por lá.

Flickr Infrastructurist

A cidade está localizada em uma área remota e árida, e o custo de vida é alto. Além disso, a economia da Mongólia Interior é instável, o que desencorajou os investidores. Hoje, o local é conhecido como uma “cidade fantasma”.

Flickr hélène veilleux, Juha Uitto e Bert van Dijk

Thames Town: Com inspiração em Londres, essa cidade, localizada no distrito de Songjiang, tem o seu próprio “rio Tâmisa”, uma igreja estilo gótico, cabines de telefone vermelhas e até monumentos de personagens icônicos da cultura britânica, como Harry Potter e James Bond.

Flickr Jens Schott Knudsen

Concluída em 2006, a cidade tem apenas 1 quilômetro quadrado e foi construída para acomodar até 10 mil pessoas, custando 800 milhões de dólares (cerca de 4 bilhões de reais na cotação atual).

Flickr Rui Zhang, Zoe, Leon Che e Adrian Pink

Por conta da popularidade, Thames Town também se tornou um local popular para casamentos e eventos especiais.

Flickr Zoe

Devido aos preços elevados das casas, poucas pessoas escolheram morar lá, fazendo com que Thames Town também se tornasse uma das cidades abandonadas mais populares da China.

Flickr Zoe

Tianducheng: Localizado na cidade de Hangzhou, Tianducheng é uma cópia de Paris. Tem até uma torre Eiffel igualzinha à original, com 108 metros de altura!

MNXANL - Wikimédia Commons

Uma avenida da cidade lembra a Champs-Élysées, sem contar os prédios no estilo do 8º arrondissement parisiense e um parque parecido com o Jardim de Luxemburgo.

Flickr Matthew Niederhauser

Os chineses planejaram que 10 mil pessoas morariam lá, mas só conseguiram atrair 2 mil moradores. Resultado: o lugar virou uma cidade fantasma.

Flickr Thomas, Davis Klavin?, Peter Iveson

Chenggong: Com cerca de 100 mil apartamentos vazios, Chenggong chegou a ser conhecida como uma das maiores cidades fantasmas da Ásia em meados de 2012.

Flickr Chih-Hao

A cidade faz parte de sete distritos de Kunming e foi construída inicialmente para abrigar centros educacionais.

Lord Koxinga, Shoestring, Zhangmoon618 e Lokseng01 - Wikimédia Commons

Apesar de ser considerada uma cidade fantasma, nos últimos anos mais gente tem começado a morar lá, especialmente depois da construção da linha de metrô que liga o distrito ao centro de Kunming.

Zhangmoon618 - Wikimédia Commons

