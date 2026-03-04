Pesquisa revela erros cometidos por brasileiros na hora de higienizar e manusear alimentos

Um estudo feito com 5 mil brasileiros revelou que práticas inadequadas de higiene nas residências podem favorecer Doenças de Transmissão Hídrica e Alimentar (DTHA).Por Flipar
A pesquisa identificou que apenas 28,5% das pessoas higienizam frutas corretamente e 37,7% fazem a limpeza adequada de hortaliças.
O recomendado é usar água corrente e depois deixar de molho por 15 min em solução clorada (1 colher de sopa de água sanitária própria para alimentos por litro de água).
Outro ponto importante da pesquisa conduzida por pesquisadores da Esalq e da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP diz respeito ao ponto de cozimento considerado seguro para carnes e ovos.
O consumo de carnes e ovos mal cozidos eleva o risco de doenças como a Salmonella, pois não atingem a temperatura de segurança (acima de 60 °C).
O estudo mostra que cerca de 24% dos brasileiros comem carne malpassada e 17% consomem ovos crus; para receitas que exigem o ingrediente cru, a recomendação é utilizar ovos pasteurizados.
Outra prática equivocada é lavar carnes e frangos na pia, hábito mantido por 46,3% dos entrevistados — a lavagem pode espalhar bactérias por respingos, contaminando superfícies e utensílios.
Em relação ao transporte, 81% não usam bolsas térmicas. Alimentos refrigerados devem ser os últimos a sair do mercado e os primeiros a entrar na geladeira em casa.
Apesar dos problemas identificados, o estudo também apontou comportamentos positivos: a maioria (82,7%) afirma lavar as mãos antes, durante e após o preparo dos alimentos;
Além disso, 47,5% das pessoas mantém os ovos na geladeira e 63% evitam o consumo de alimentos vencidos. Armazenar sobras em menos de duas horas também foi algo mencionado.
Os especialistas ressaltam que, além da mudança de hábitos individuais, é fundamental investir em educação alimentar e melhoria das condições de saneamento básico, medidas essenciais para reduzir riscos e prevenir surtos de DTHA.