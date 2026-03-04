A planta que cura feridas e cresce sozinha no jardim

Manejo sustentável

Espécie rústica, adaptada a solos pobres e ao clima seco do Cerrado, o barbatimão apresenta boa capacidade de regeneração e pode ser utilizado em paisagismo. No entanto, pesquisadores alertam que a retirada predatória da casca pode comprometer a sobrevivência da árvore. A extração deve seguir técnicas específicas, com cortes parciais e intervalos adequados para permitir a regeneração natural