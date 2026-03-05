Rival brasileiro no Oscar, ‘Foi Apenas um Acidente’ reforça prestígio do cinema iraniano

As primeiras filmagens realizadas no Irã datam dos anos 1900. Em 1933, houve um salto técnico com “A Filha do Lor”, dirigido por Abdolhossein Sepanta em parceria com o cineasta indiano Ardeshir Irani. Produzido em Bombaim, o filme é considerado o primeiro longa sonoro em língua persa e tornou-se um enorme sucesso de público, inaugurando a era do cinema falado no país.