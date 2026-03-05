Conheça jardins e palácios persas que atraem turistas ao Irã quando os tempos não são de guerra

O Irã está no foco por causa do conflito com os Estados Unidos. Mas, quando os tempos são de paz, o país tem belezas tradicionais da antiga Pérsia que enchem o olhar. Os palácios e jardins persas não são apenas construções, mas símbolos de uma visão de mundo que valoriza harmonia entre homem e natureza.

Por Flipar