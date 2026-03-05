Arte na indumentária e na decoração, crochê também estimula raciocínio e concentração

Todos os anos, em 12 de setembro, é comemorado o Dia do Crochê , uma forma de arte que gera renda e ajuda na saúde.

Seja em peças decorativas, roupas ou presentes especiais, o crochê pode transformar fios em algo único, inspirado e cercado de significados.

Por Flipar