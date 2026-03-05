Aleijadinho: como o artista superou a deficiência e marcou o Barroco brasileiro

Antônio Francisco Lisboa, conhecido como Aleijadinho, é um dos maiores nomes da arte barroca no Brasil. E gera curiosidade também por ter enfrentado dificuldades físicas para compor sua obra de grande valor. Conheça esse grande artista brasileiro.Por Flipar
Nascido por volta de 1730, em Vila Rica (atual Ouro Preto), Minas Gerais, Aleijadinho era filho de um respeitado mestre de obras português, Manuel Francisco Lisboa, e de uma escravizada africana, Isabel.
Essa origem mestiça e sua condição social influenciaram profundamente sua vida e obra.
Aleijadinho começou a trabalhar cedo, aprendendo o ofício com o pai e outros artesãos locais.
Sua carreira como escultor, entalhador e arquiteto floresceu durante o auge do ciclo do ouro em Minas Gerais, quando a região era um dos principais centros econômicos e culturais do Brasil.
Entre suas obras mais famosas estão os Doze Profetas, esculturas em pedra-sabão localizadas no pátio externo do Santuário do Bom Jesus de Matosinhos, em Congonhas (MG).
Essas estátuas, esculpidas entre 1800 e 1805, são consideradas um marco do barroco brasileiro.
Outro trabalho famoso são os Passos da Paixão de Cristo, também em Congonhas, composto por 66 figuras em cedro que retratam cenas da Via Sacra.
Aleijadinho também se destacou na arquitetura, projetando igrejas com fachadas imponentes e interiores ricamente decorados.
Um desses trabalhos em igrejas foi na de São Francisco de Assis, em Ouro Preto, na qual projetou a fachada e esculpiu parte do interior.
Entre o fim do século 18 e o início do século 19, Aleijadinho desenvolveu uma doença degenerativa — possivelmente hanseníase — que lhe causou deformidades severas nas mãos e nos pés, levando à alcunha de “Aleijadinho”.
Mesmo com essas limitações físicas, continuou produzindo suas obras com a ajuda de assistentes, que, de acordo com relatos, amarravam ferramentas em seus braços para que pudesse esculpir. Há quem diga que isso é um exagero criado para reforçar a perseverança do artista no ofício. Mas o fato é que ele trabalhou apesar de muitas dificuldades.
O estilo de Aleijadinho se destaca pelo dinamismo das figuras, pela expressividade dos rostos e pelo detalhamento minucioso dos gestos e vestimentas.
Há poucos registros sobre Aleijadinho, e muitos detalhes de sua vida foram passados pelo “boca a boca”.
Algumas informações foram coletadas apenas décadas após sua morte, o que gera debates sobre sua real identidade, sua doença e até mesmo a extensão de sua participação em algumas obras.
Mesmo debilitado, Aleijadinho não parou de esculpir. Relatos indicam que ele trabalhava envolto em panos e evitava sair durante o dia, possivelmente por vergonha da aparência ou devido à dor intensa.
Aleijadinho faleceu em 1814, em Ouro Preto, deixando um legado que o consolidou como um dos maiores nomes da arte brasileira.
Seu trabalho é reconhecido internacionalmente, sendo considerado uma fusão única entre o barroco europeu e a cultura local brasileira.
