Aleijadinho: como o artista superou a deficiência e marcou o Barroco brasileiro

Mesmo com essas limitações físicas, continuou produzindo suas obras com a ajuda de assistentes, que, de acordo com relatos, amarravam ferramentas em seus braços para que pudesse esculpir. Há quem diga que isso é um exagero criado para reforçar a perseverança do artista no ofício. Mas o fato é que ele trabalhou apesar de muitas dificuldades.