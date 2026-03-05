O poder do agrião: pequeno na aparência, gigante na nutrição

Diferentes pesquisas já apontaram o agrião como um dos alimentos mais nutritivos que existem. Um estudo do Centers for Disease Control and Prevention colocou a folha em primeiro lugar em um ranking de densidade nutricional entre frutas e verduras. Em 2024, uma pesquisa da Universidade William Paterson, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, já havia escolhido o agrião como a melhor verdura do mundo.

Por Flipar