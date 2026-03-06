Estilo de Vida

Homeopatia: o que é mito e o que é verdade no tratamento

Os tratamentos com homeopatia costumam estar sob controvérsia. Uns gostam, outros não. Por isso, veja algumas informações que podem te ajudar a definir se você é ou não um adepto da modalidade.

Imagem de Seksak Kerdkanno por Pixabay

A homeopatia foi criada pelo médico alemão Samuel Hahnemann (1755-1843), em 1779. Ele era químico, farmacêutico, professor e pesquisador da Universidade de Leipzig

domínio público

Samuel Hahnemann se baseou no princípio da cura pelo semelhante, que havia sido preconizado em 460 a.C por Hipócrates, filósofo grego considerado o “Pai da Medicina”

Paul R. Burley wikimedia commons

Os intensos trabalhos de Hahnemann na pesquisa química foram publicados em diversos artigos de revistas especializadas.

Eugenio Hansen wikimedia commons

A Homeopatia considera que, mesmo antes do surgimento da doença, sintomas físicos ou mentais podem revelar um adoecimento do sujeito. O mal-estar já seria uma enfermidade a ser tratada, pois já teria quebrado o equilíbrio vital do indivíduo.

pisauikan - Pixabay

O método terapêutico da Homeopatia usa no tratamento das doenças as mesmas substâncias que provocam os sintomas.

Dr. Moumita Sahana -- wikimedia commons

A linha de raciocínio é de que, com a ajuda da homeoterapia, o próprio organismo vai desenvolver a capacidade de se defender contra a doença.

Gerd Altmann - pixabay

As substâncias – em quantidades extremamente pequenas – são diluídas em água ou álcool ou trituradas sucessivas vezes, agitadas e dinamizadas para produzir o remédio. Assim, a substância capaz de produzir alteração no corpo (sintoma) também poderia curar.

Javier Mediavilla Ezquibela- wikimedia commons

Por exemplo: o veneno de abelha (apitoxina) causa inchaço e irritação na pele e é usado homeopaticamente para tratar sintomas parecidos, como alergia.

Erik Karits - pixabay

A Homeopatia foi reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina em 1980. Mas, para ser homeopata, é necessário ser Clínico Geral. E a homeopatia não abre mão dos exames complementares e dos pareceres de outras especialidades, sempre que necessário.

Chokniti Khongchum - pixabay

Entre as doenças mais comuns tratadas por homeopatas estão gripe, asma, bronquite, dengue e sinusite.

Mojpe/Pixabay

A homeopatia também tem sido aplicada para terapias contra problemas emocionais, como a depressão e a ansiedade.

Divulgação/Gov PE

Doenças graves não podem ser tratadas com homeopatia. O câncer, por exemplo. Assim como algumas patologias crônicas que exigem remédios alopáticos. Nada pode substituir a insulina para um diabético, por exemplo. Os casos devem ser avaliados antes do tratamento.

Freepik Company S.L.

Uma cartilha do Ministério da Saúde explica que a Homeopatia considera o indivíduo de forma integral, investigando sinais, alterações fisiológicas, sintomas mentais, histórico familiar e de patologias

portal do Ministério da Saúde

Conhecer os hábitos do paciente – sono, sonhos, humor, reações emocionais, fatos marcantes da vida – faz parte da abordagem para que o tratamento seja individualizado.

Freepik/benzoix

Os medicamentos homeopáticos empregam substâncias animais, vegetais e minerais. E são fornecidos em forma líquida, em tabletes, glóbulos ou pó.

Antonio Ntoumas - Pixabay

Há conceitos errôneos sobre a Homeopatia que os especialistas acham importante desmistificar. Um deles é sobre o uso de ervas e chás. Eles explicam que isso não é homeopatia, mas sim fitoterapia.

FinjaM - pixabay

Outro mito Ã© de que a homeopatia emagrece. O tratamento sÃ³ pode ajudar na perda de peso com a prescriÃ§Ã£o do especialista associada a hÃ¡bitos saudÃ¡veis.

Freepik

Também há quem pense que a homeopatia não pode provocar alergias. Mas, assim como em qualquer tratamento, é possível que o paciente tenha efeitos colaterais com reações alérgicas.

Anastasia Gepp - pixabay

Outro comentário falso é de que o toque as mãos interfere no efeito do remédio. A pessoa pode pegar no medicamento sem problema. Assim como o medicamento tradicional, o homeopático só não deve ser exposto ao calor, para não perder sua atividade biológica.

Michal Jarmoluk/Pixabay

Os Florais de Bach não são remédios homeopáticos. Eles envolvem apenas substâncias vegetais, sem abranger elementos animais e minerais. Nas essências florais, há apenas um nível de diluição. Na Homeopatia, são vários.

Karin Henseler - Pixabay

