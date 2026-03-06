Cinebiografia da cantora Joni Mitchell terá Meryl Streep no papel principal

A atriz Meryl Streep irá interpretar Joni Mitchell num filme sobre a cantora canadense. A direção é de Cameron Crowe, cineasta de “Quase Famosos”, “Vanilla Sky” e “Jerry Maguire: A Grande Virada”, entre outros.Por Flipar
Em entrevista ao site “Ultimate Classic Rock”, o diretor explicou que a proposta é retratar a história da cantora de forma pessoal e direta, sob o ponto de vista da própria artista, destacando o caráter cinematográfico de sua música.
Joni Mitchell já expressou ter reservas quanto à representação de sua vida no cinema. Em 2014, por exemplo, ela rejeitou uma proposta de cinebiografia que seria protagonizada por Taylor Swift por considerar que a cantora pop americana não tinha conhecimento da sua obra.
Joni Mitchell, nome artístico de Roberta Joan Anderson, nasceu em 7 de novembro de 1943, na cidade de Fort Macleod, na província de Alberta, no Canadá.
Na infância, ela contraiu poliomielite, doença que a deixou hospitalizada por semanas e afetou os movimentos de sua mão esquerda.
Antes mesmo de alcançar reconhecimento como intérprete, ela destacou-se como compositora, tendo suas canções gravadas por artistas como Judy Collins, Tom Rush e Crosby, Stills, Nash e Young.
Músicas como “Both Sides, Now”, “Chelsea Morning” e “Woodstock” tornaram-se sucessos na voz de outros intérpretes, contribuindo para consolidar sua reputação como compositora talentosa.
Em 1968, lançou seu álbum de estreia, “Song to a Seagull”, produzido por David Crosby. O disco apresentou ao público uma artista de estilo singular, com letras confessionais, poéticas e fortemente ligadas às experiências pessoais.
No ano seguinte, veio “Clouds”, que lhe rendeu seu primeiro Grammy e ampliou sua projeção internacional.
Ao longo do início dos anos 1970, Joni Mitchell consolidou-se como uma das principais vozes do folk e da música autoral, lançando trabalhos marcantes como “Ladies of the Canyon” e “Blue”.
Lançado em 1971, “Blue” é frequentemente citado por críticos como um dos álbuns mais importantes da história da música popular, devido à intensidade emocional e à franqueza com que a artista abordou temas como amor, solidão e vulnerabilidade.
Na segunda metade da década de 1970, Mitchell passou por uma transformação artística significativa. Interessada em expandir seus horizontes musicais, aproximou-se do jazz e de músicos ligados ao gênero, como Jaco Pastorius, Wayne Shorter e Herbie Hancock.
Essa fase resultou em álbuns como “Court and Spark”, “The Hissing of Summer Lawns”, “Hejira” e “Mingus”, nos quais combinou estruturas sofisticadas, harmonias complexas e letras reflexivas.
Nos anos 1990, a cantora viveu um período de revalorização crítica. O álbum “Turbulent Indigo”, lançado em 1994, marcou um retorno à escrita mais introspectiva e rendeu a ela novos prêmios, incluindo o Grammy de Álbum do Ano.
Em seguida, “Taming the Tiger” reafirmou sua capacidade de se reinventar. Paralelamente, sua obra passou a ser redescoberta por novas gerações de músicos e ouvintes, influenciando artistas de diferentes estilos, do folk ao pop e ao jazz.
Além da música, Joni Mitchell sempre manteve uma relação profunda com as artes plásticas. Ela é responsável por muitas das capas de seus próprios discos, nos quais costuma retratar personagens, paisagens e autorretratos ligados às fases de sua vida.
Ao longo da carreira, a artista recebeu inúmeros reconhecimentos. Foi introduzida no Rock and Roll Hall of Fame em 1997 e no Canadian Music Hall of Fame, além de ter acumulado 11 prêmios Grammy, o último deles em 2026 na categoria Melhor Álbum Histórico para “Joni Mitchell Archives – Volume 4: The Asylum Years (1976–1980)”.
A saúde de Joni Mitchell enfrentou desafios importantes nas últimas décadas. Em 2015, ela sofreu um aneurisma cerebral que a afastou temporariamente da vida pública e exigiu um longo período de recuperação.
Com o apoio de amigos, familiares e colaboradores, voltou gradualmente a participar de eventos musicais e, a partir de 2022, surpreendeu o público ao retornar aos palcos em apresentações selecionadas, demonstrando resiliência e paixão contínua pela arte.