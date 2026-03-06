Baunilha: aroma inconfundível e preço alto no mercado

A baunilha está entre as especiarias mais caras do planeta – o quilo pode ultrapassar R$ 6 mil! E o Brasil já começa a explorar esse mercado promissor, mas o cultivo exige paciência e técnica. A baunilha é famosa pelo aroma marcante e presença em receitas, perfumes e até remédios.

Por Flipar