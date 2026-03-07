Gigantes do relevo brasileiro: as montanhas que moldam a paisagem do país

As grandes montanhas brasileiras resultam de antigos dobramentos, erosões contínuas e movimentos internos da crosta terrestre, revelando camadas de rochas que ajudam cientistas a estudar climas do passado e a evolução do relevo. Além do valor científico, essas áreas influenciam diretamente o regime de chuvas, a nascente de rios e o equilíbrio dos ecossistemas ao redor.

Por Flipar