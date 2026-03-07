Pietro Antonelli, filho de Giovanna Antonelli e Murilo Benício, assina com a Globo e vai estrear em novela

Pietro Antonelli, filho dos atores Murilo Benício e Giovanna Antonelli, assinou contrato com a Globo e estará em “Quem Ama Cuida”, próxima novela das nove da emissora, escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto, que substituirá “Três Graças”.Por Flipar
Na história, Pietro interpretará um personagem ligado ao núcleo da protagonista Adriana, vivida por Letícia Colin. O ator também vai contracenar com nomes consagrados da televisão. Flávia Alessandra dará vida à mãe de seu personagem, enquanto Alexandre Borges interpretará o padrasto.
Em “Quem Ama Cuida”, Antônio Fagundes interpretará Artur Brandão, um milionário de temperamento difícil que vive cercado por familiares interessados apenas em sua fortuna. Adriana, interpretada po Letícia Colin, uma fisioterapeuta contratada para cuidar dele, conquista sua confiança e amizade. Solitário, Artur decide se casar com ela para lhe deixar seus bens, mas é misteriosamente assassinado na mesma noite em que anuncia a decisão à família.
Acusada injustamente pelo crime, Adriana é condenada à prisão e recebe apoio apenas de Pedro, interpretado por Chay Suede, filho do advogado responsável por sua condenação. Após seis anos presa, ela deixa a cadeia e, ao lado dele, busca vingança contra àqueles responsáveis por sua condenação.
A novela conta com um elenco de peso e nomes conhecidos do público. Entre os confirmados estão Tony Ramos, Mariana Ximenes, Agatha Moreira, Isabel Teixeira, Belize Pombal, Deborah Evelyn, Jeniffer Nascimento, Renato Goés, Nathália Dill e Dan Stulbach.
Aos 20 anos, Pietro fará sua estreia em novelas, bem como, sua primeira participação na televisão. Até então, ele havia atuado apenas no teatro e no cinema. O ator foi escolhido após testes conduzidos pela diretora Amora Mautner e começará a gravar ainda neste mês. O contrato é por obra, válido apenas durante a produção da novela, prevista para terminar em janeiro de 2027.
Sobre o novo desafio, Pietro afirmou estar animado com as oportunidades que surgiram em sua carreira. “Não estou nervoso. Minha preocupação é entregar o meu melhor. […] Vou sair do filme direto para a novela. Estou muito feliz, é um ano cheio de oportunidades. Sempre foi o que eu quis”, declarou ao jornal O Globo.
Pietro também está no elenco do filme “Preto no Branco”, estrelado por ele e Christian Malheiros, com direção de Caio César. O longa é seu primeiro trabalho profissional como ator e teve as gravações encerradas em 3 de março de 2026, conforme informado em comunicado enviado à imprensa.
A história do filme acompanha Douglas, um jovem negro morador da Baixada Fluminense, na região metropolitana do Rio de Janeiro, que tenta salvar o centro cultural de sua família. Seu caminho se cruza com o de Frederico, herdeiro da empresa responsável pelo possível fechamento do local. Após um incidente misterioso que provoca a troca de corpos entre os dois, eles passam a viver a realidade um do outro.
Sobre a experiÃªncia, ele afirmou Ã coluna Play, do jornal O Globo: â??JÃ¡ fiz peÃ§as de teatro na faculdade e cursos, mas este Ã© o primeiro trabalho profissional. O desafio Ã© sempre o mesmo: criar um personagem e fazÃª-lo existir de verdade. Por mais sem noÃ§Ã£o que ele seja, procuro fazer tudo com verdade.â?
Em entrevistas, Pietro também revelou que os pais, inicialmente, o incentivaram a seguir outra profissão, por conhecerem as dificuldades de seguir a carreira artística. Ainda assim, quando ele decidiu investir na atuação, recebeu total apoio da família.
â??Eles sabem como essa carreira Ã© difÃcil. Por mais que eu tenha tantas portas abertas, continua sendo difÃcil chegar, se manter e fazer algo relevante. Eles nÃ£o querem que eu passe pelo desgaste que eles passaram. No final das contas, eu escolho e eles me apoiamâ?, afirmou.
O ator também revelou que os pais, apesar da separação, mantêm uma boa convivência e costumam se reunir em datas especiais. Segundo ele, a relação entre os três é marcada por amizade e proximidade, e vai além do vínculo tradicional entre pais e filho.
Giovanna Antonelli e Murilo Benício iniciaram um relacionamento durante as gravações da novela “O Clone”, em 2001. No mesmo ano, passaram a morar juntos e ficaram noivos, mas a relação terminou em janeiro de 2004. Ainda naquele ano, o casal reatou e voltou a viver junto. Dessa relação nasceu Pietro Antonelli Benício, em 24 de maio de 2005. Em outubro do mesmo ano, o relacionamento chegou ao fim de forma definitiva.
Murilo também tem outro filho com a atriz Alessandra Negrini, Antônio Benício, nascido em 1996, que também seguiu a carreira dos pais. Ele, inclusive, esteve na novela “Amor de Mãe”, na qual contracenou com o pai. Já Giovanna Antonelli é casada com o diretor Leonardo Nogueira, com quem tem as filhas gêmeas Antônia e Sofia, nascidas em 2010.
Apesar da fama dos pais, Pietro teve a exposição pública bastante controlada durante grande parte da infância. Ao longo da infância e da adolescência, sua presença na mídia foi limitada, com poucas aparições em eventos. Apenas nos últimos anos ele passou a aparecer com mais frequência em entrevistas, eventos e nas redes sociais.
Pietro começou a estudar teatro aos 12 anos, na escola O Tablado. Atualmente, cursa Artes Cênicas. Antes de estrear como ator, também teve experiências em outras áreas do meio artístico: atuou como modelo, participou de campanhas publicitárias de moda e chegou a desfilar na São Paulo Fashion Week, um dos principais eventos do setor na América Latina.