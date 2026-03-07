Como surgiu a pipoca, a preferida nas salas de cinema

A pipoca é um dos petiscos mais populares do mundo, amplamente consumido em cinemas, parques, festas e eventos.

Seu preparo simples e sabor inconfundível fazem dela uma escolha frequente para momentos de lazer. Além disso, trata-se de um alimento energético, rico em carboidratos e apreciado há séculos.

Por Flipar