Nem tudo que chamamos de fruta realmente é — e o contrário também acontece

Nem tudo o que chamamos de fruta no cotidiano é considerado fruta pela botânica. O conceito científico define fruta como o ovário desenvolvido da flor após a fecundação.

Por Flipar
Imagem gerada por i.a

Mas muitos alimentos que usamos como frutas vêm de outras partes da planta.O caju, por exemplo, tem seu “fruto” verdadeiro na castanha.

Claudio Oliveira Lima/Wikimedia Commons

O que comemos como se fosse a fruta é, na verdade, o pedúnculo floral, um falso fruto carnoso.

CostaPPPR/Wikimedia Commons

O morango também é um pseudofruto: a parte vermelha e suculenta vem do receptáculo da flor, enquanto os verdadeiros frutos são os pontinhos pretos na superfície.

Imagem de Peter por Pixabay

A maçã é outro exemplo de pseudofruto, pois se forma a partir do receptáculo floral, e não apenas do ovário da flor.

Imagem de ?????? ?????????? por Pixabay

O figo é uma inflorescência invertida chamada sicono, onde os verdadeiros frutos são os pequenos grãos internos.

Pixabay

A pera, assim como a maçã, também é um pseudofruto que se forma do receptáculo floral desenvolvido.

PIXABAY

O abacaxi é uma infrutescência, formado pela fusão de vários ovários de flores distintas num único corpo.

Pixabay

A banana não resulta de um ovário fecundado, já que muitas cultivares são partenocárpicas, ou seja, se desenvolvem sem fecundação.

wikimedia commons/Vitor da Silva Gonçalves

A jabuticaba é, de fato, um fruto verdadeiro, mas costuma ser confundida nesse grupo por crescer no tronco, o que a torna curiosa.

Bruno.karkli/Wikipedia

O tomate, ao contrário, é uma fruta verdadeira cientificamente, apesar de ser tratado como legume na culinária.

freepik azerbaijan_stockers

O pepino também é uma fruta botânica, ainda que usado em pratos salgados como saladas e conservas.

Imagem de Alexey Hulsov por Pixabay

O chuchu, frequentemente visto como legume, é fruto do ponto de vista botânico, pois se origina do ovário da flor.

Imagem de Marion Mackenzie por Pixabay

O pimentão é outro fruto verdadeiro, por ser o ovário desenvolvido da flor do pé de pimenta.

Benutzer- Togo - wikimedia commons

Já o coco é uma drupa, tipo de fruto que inclui casca dura, polpa e semente, embora muitos o vejam apenas como “semente”.

O milho surpreende: cada grão é um fruto seco chamado cariopse, não uma semente isolada.

Imagem gerada por i.a

Esses exemplos mostram como o uso comum e o conceito científico divergem, revelando a diversidade e complexidade das plantas

Imagem gerada por i.a

