Arqueólogos encontram antiga cidade dos Maias em floresta mexicana

O local foi nomeado como Ocomtún, que significa coluna de pedra. A cidade possui uma grande extensão e composta por praças, grandes edifícios em estilo de pirâmide, colunas de pedraPor Flipar
É uma tecnologia em que um avião voa a baixa altitude, enviando uma espécie de laser que faz um raio-X da superfície terrestre, atingindo o subsolo.
Essas estruturas engenhosas demandaram bastante experiência e muito trabalho braçal para serem levantadas e concluídas. O objetivo dos arqueólogos é identificar e reparar itens que possam apontar novidades a respeito dessa antiga civilização .
Artefatos da vida cotidiana como armas de caça, utensílios de cozinha, entre outros que viraram destroços, contribuem para datar em qual período da história este povo habitou esta cidade.
Os Maias foram uma sociedade que nasceu por volta de 1.800 antes de Cristo e viveu seu momento de destaque no Período Clássico, correspondente ao intervalo entre os anos 250 e 900 depois de Cristo .
Eles se tornaram famosos por terem conhecimentos avançados em áreas como Astronomia, Arquitetura, cultura, sistemas de calendário e Matemática .
Na esfera religiosa eram devotos de vários deuses, ou seja, politeístas. O sacrifício era uma prática que se tornou um hábito essencial para a comunidade. Isso porque acreditavam que o sangue humano era fundamental para o funcionamento do Universo
Esta atividade ocorria na maioria das vezes para, na crença deles, agradar aos deuses e evitar o caos.
No âmbito político, a civilização se estruturava em cidades-estados, cada uma com uma administração independente para as decisões. Sem centralização política, esse povo nunca teve um império com fronteiras definidas e havia guerras entre as cidades.
Por séculos, a civilização Maia controlou uma região chamada ‘Mesoamérica’. Território que hoje corresponde à América Central e à parte mais ao sul da América do Norte. No caso, o que atualmente são México, Guatemala, El Salvador, Belize e Honduras.
O povo Maia começou a viver o seu momento de declínio durante o século IX depois de Cristo. Alguns estudos indicam como uma das possibilidades para o seu fim uma combinação de motivos como guerra civil, seca e outros fatores ambientais.
Em janeiro de 2023, um grupo de arqueólogos identificou vestígios importantes a respeito da civilização Maia no sítio arqueológico de La Cuenca Mirador Calakmul, entre o norte da Guatemala e o sul do México. Os pesquisadores identificaram uma rede de estradas, edifícios e assentamentos.
De acordo com os estudiosos, essas descobertas são essenciais porque contribuem para indicar detalhes da forma de vida e da organização dos maias que viviam nesta região.
Estudiosos também encontraram 189 novas áreas que, junto às estradas, faziam parte de uma cidade-estado. Tais locais ficam numa das poucas florestas tropicais inexploradas na região.
Será primordial a realização de mais estudos para averiguar se todos os artefatos pertencem ao mesmo período. A Arqueologia está regularmente conseguindo descobertas. Portanto, é necessário ligar os fatos para chegar a conclusões.