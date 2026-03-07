Galeria

Arqueólogos encontram antiga cidade dos Maias em floresta mexicana

O local foi nomeado como Ocomtún, que significa coluna de pedra. A cidade possui uma grande extensão e composta por praças, grandes edifícios em estilo de pirâmide, colunas de pedra

- PXFuel creative commons

É uma tecnologia em que um avião voa a baixa altitude, enviando uma espécie de laser que faz um raio-X da superfície terrestre, atingindo o subsolo.

Reprodução

Essas estruturas engenhosas demandaram bastante experiência e muito trabalho braçal para serem levantadas e concluídas. O objetivo dos arqueólogos é identificar e reparar itens que possam apontar novidades a respeito dessa antiga civilização .

- wikimedia commons

Artefatos da vida cotidiana como armas de caça, utensílios de cozinha, entre outros que viraram destroços, contribuem para datar em qual período da história este povo habitou esta cidade.

- Michael Barera wikimedia commons

Os Maias foram uma sociedade que nasceu por volta de 1.800 antes de Cristo e viveu seu momento de destaque no Período Clássico, correspondente ao intervalo entre os anos 250 e 900 depois de Cristo .

- Herbert M. Herget/dominio publico

Eles se tornaram famosos por terem conhecimentos avançados em áreas como Astronomia, Arquitetura, cultura, sistemas de calendário e Matemática .

- Herbert M. Herget/dominio publico

Na esfera religiosa eram devotos de vários deuses, ou seja, politeístas. O sacrifício era uma prática que se tornou um hábito essencial para a comunidade. Isso porque acreditavam que o sangue humano era fundamental para o funcionamento do Universo

- picryl dominio publico

Esta atividade ocorria na maioria das vezes para, na crença deles, agradar aos deuses e evitar o caos.

- Herbert M. Herget/dominio publico

No âmbito político, a civilização se estruturava em cidades-estados, cada uma com uma administração independente para as decisões. Sem centralização política, esse povo nunca teve um império com fronteiras definidas e havia guerras entre as cidades.

- Pixabay utilização gratuita

Por séculos, a civilização Maia controlou uma região chamada ‘Mesoamérica’. Território que hoje corresponde à América Central e à parte mais ao sul da América do Norte. No caso, o que atualmente são México, Guatemala, El Salvador, Belize e Honduras.

- autor desconhecido/wikimedia commons

O povo Maia começou a viver o seu momento de declínio durante o século IX depois de Cristo. Alguns estudos indicam como uma das possibilidades para o seu fim uma combinação de motivos como guerra civil, seca e outros fatores ambientais.

- Reprodução

Em janeiro de 2023, um grupo de arqueólogos identificou vestígios importantes a respeito da civilização Maia no sítio arqueológico de La Cuenca Mirador Calakmul, entre o norte da Guatemala e o sul do México. Os pesquisadores identificaram uma rede de estradas, edifícios e assentamentos.

- Pixabay utilização gratuita

De acordo com os estudiosos, essas descobertas são essenciais porque contribuem para indicar detalhes da forma de vida e da organização dos maias que viviam nesta região.

- Tom Eppenberger Jr/wikimedia commons

Estudiosos também encontraram 189 novas áreas que, junto às estradas, faziam parte de uma cidade-estado. Tais locais ficam numa das poucas florestas tropicais inexploradas na região.

FARES/USA

Será primordial a realização de mais estudos para averiguar se todos os artefatos pertencem ao mesmo período. A Arqueologia está regularmente conseguindo descobertas. Portanto, é necessário ligar os fatos para chegar a conclusões.

Gerência de Pesquisa Arqueológica - IEPA Divulgação

