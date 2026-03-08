Belas cidades brasileiras que têm estilo europeu

O Brasil tem cidades com estilo europeu que costumam atrair visitantes pela arquitetura e peloa costumes inspirados no Velho Continente. São lugares que têm na cultura de imigrantes uma característica predominante. Conheça algumas belas cidades desse tipo.Por Flipar
Pomerode (SC) – A charmosa cidade de Pomerode atrai visitantes o ano inteiro pelo estilo alemão. Além disso, se enfeita de forma especial em certas épocas. Na Páscoa, é uma das referências de bela decoração temática no Brasil.
Muitas famílias têm o hábito de enfeitar os quintais das casas com as chamadas Árvores de Páscoa. É como se fosse uma árvore de Natal, só que com símbolos da Semana Santa. A cidade também ganha uma Árvore da Páscoa gigante em área pública, para visitação de moradores e turistas.
Situada a 30 km de Blumenau, no Vale do Itajaí, Pomerode tem 34 mil habitantes. Muitos são descendentes de alemães que chegaram no século XIX à região. Chamada de “cidade mais alemã do Brasil”, tem bela arquitetura germânica.
Antigo lar de índios carijós, Pomerode foi fundada como colônia de imigrantes que chegaram da Europa em 1863. A maioria veio da Pomerânia, região do norte da Alemanha, que inspirou o nome do município. Até hoje, é comum que os moradores de Pomerode falem também alemão.
Prudentópolis (PR) – Curiosamente, esta cidade paranaense preserva tradições da Ucrânia. Descendentes de imigrantes conservaram a cultura no município, que fica a 173 km de Curitiba. Na foto, o portal ucraniano na entrada da cidade.
Prudentópolis tem arquitetura típica da Ucrânia, além de tradições na mesa (o khrin, conserva de raiz-forte e beterraba; os pierogi, pastéis recheados com batata e nata; e a borcht, sopa de beterraba); e no artesanato, com pêssankas, ovos pintados à mão.
Blumenau (SC) – Fica no Vale do Itajaí. É o terceiro município mais populoso do estado, com 362 mil habitantes. Foi fundado pelo alemão Hermann Bruno Otto Blumenau, que deu nome à cidade, em 1850. Por isso, Blumenau tem forte vínculo com a cultura alemã.
A maior festividade de Blumenau é a Oktoberfest – segunda maior festa de cerveja do mundo, que acontece sempre em outubro, durante 17 dias. A cerveja é uma bebida de grande popularidade na Alemanha. A arquitetura de muitos imóveis também é inspirada no urbanismo alemão.
Holambra (SP) – Situada a 40 km de Campinas e fundada em 1948, junta no nome trechos das palavras Holanda, América e Brasil. Foi formada por imigrantes holandeses que fugiram da II Guerra Mundial. O governo brasileiro autorizou a vinda de 500 pessoas da Província de Brabante do Norte, no sul do país, onde fica a capital Amsterdã.
Os imigrantes holandeses investiram na produção de leite, criação de galinhas e porcos e cultivo de flores, trazendo a tradição dos moinhos de vento . Holambra é uma das Estâncias Turísticas de São Paulo. Sua principal atração é o Moinho Povos Unidos, o mais alto da América Latina, com 38,5 metros.
Campos do Jordão (SP) – Situado a 40 km de Taubaté, foi fundado em 1874 e tem 52 mil habitantes. Fica a 1.628 m de altitude e o clima frio é um atrativo para visitantes. Tanto pela temperatura como pela arquitetura, é conhecido como a “Suíça Brasileira”.
A cidade tem belas construções e promove passeios que enaltecem esse estilo europeu. O Festival de Inverno de Campos do Jordão é uma das principais festividades da cidade e apresenta música erudita no mês de julho.
Treze Trílias (SC) – Herdeira da cultura austríaca, é a única colônia da Áustria no Brasil. Visível na arquitetura, nos trajes, na comida e nas paisagens que revelam um pedacinho da região do Tirol. Construções típicas feitas com entalhes em madeira atraem pela beleza.
Timbó (SC) – A 184 km de Florianópolis, tem construções típicas da Europa e uma beleza natural com cachoeiras e cânions. Colonizada por alemães e italianos, promove a Festa do Imigrante, com bailes, comida típica e artesanato dos dois países.
Castro (PR) – Fundada por imigrantes holandeses, a chamada Castrolanda tem uma colônia que preserva suas origens neerlandesas. Tem o Grupo Folclórico Holandês e o Museu dos Imigrantes, além de artesanato típico e um dos maiores moinhos de vento do mundo, assinado pelo arquiteto Jan Heijdra.
Domingos Martins (ES) – A 80 km de Vitória, foi colonizada por alemães e preserva sua origem no Museu da Colonização Alemã. Mas também tem traços das culturas portuguesa, francesa e italiana. Promove passeios a cavalo e atividades para aventureiros, como rafting no Rio Jucu.
Paraty (RJ) – Fica no Sul Fluminense e tem casarÃµes coloniais tÃpicos dos portugueses, igrejas dos sÃ©culos XVIII e XIX e calÃ§adas de pedras que dÃ£o charme especial ao centro histÃ³rico. Tem belezas naturais, faz passeios de barco e promove eventos culturais: Festival da CachaÃ§a e Flip ( Festa LiterÃ¡ria Internacional).
Penedo (RJ) – Principal colÃŽnia escandinava no Brasil, tem bela arquitetura e Ã³timas opÃ§Ãµes de chocolate e sorvete finlandeses. Dentro da chamada Pequena FinlÃ¢ndia estÃ¡ a Joulupukin Suklaa (Chocolate do Papai Noel), incluindo fondues que fazem sucesso.
Penedo (AL) – A Penedo de Alagoas, fundada no século XVI por colonizadores portugueses, possui um centro histórico charmoso com arquitetura europeia. Destaque para as igrejas dos séculos XVII e XVIII, além de museus.
Resende (RJ) – Os primeiro colonos que chegaram à região foram os suíços e, em seguida, os alemães. Implantaram sua cultura, que foi preservada pelos descendentes. O frio da montanha também favorece a impressão de um clima europeu. A paisagem natural atrai para rapel e escalada na Serrinha do Alambari.
Garanhuns (PE) – A “Suíça Pernambucana” fica a 240 km de Recife. Também tem influência germânica. O Santuário Mãe Rainha Três Vezes Admirável de Schoenstatt é uma réplica do santuário de Schoenstatt, na Alemanha. Mesmo no Nordeste, faz 5ºC no Festival de Inverno. Destaque para o relógio de flores na Praça Tavares Correia, criado em 1979.
GravatÃ¡ (PE) – Fica 450m acima do nÃvel do mar, com temperaturas que podem chegar a 10ÂºC em pleno Nordeste. A 80 km de Recife, tem fazendas e prÃ©dios histÃ³ricos charmosos e farta gastronomia italiana, suÃÃ§a, gaÃºcha e regional. Atrai aventureiros para alpinismo, rapel e mountain bike.
Alcântara (MA) – A cidade histórica, que preserva mais de 300 construções coloniais, fica a 100 km de distância de São Luís. A forte influência dos portugueses pode ser vista nas igrejas, casas e palácios, onde alguns, inclusive, ainda possuem azulejos importados de Portugal que foram utilizados no século XVIII.
Guaramiranga (CE) – Apesar de ser colonizada por portugueses, é apelidada de “Suíça cearense” e “Cidade das Flores”. Nesta região serrana os termômetros marcam entre 15ºC e 23ºC. Com paisagem natural, o lugar também é propício para o ecoturismo.
Bento Gonçalves (RS) – Com paisagens que lembram a região da Toscana, a cidade foi colonizada por italianos. É conhecida por suas vinícolas, pela produção artesanal, pelas charmosas casas de pedra do roteiro “Caminhos de Pedra” e pelos passeios de Maria Fumaça rumo a Garibaldi.
Nova Petrópolis (RS) – A 40 minutos de Gramado, é considerada berço da colonização alemã no Sul do Brasil. A Aldeia do Imigrante é um parque que preserva a história dos imigrantes germânicos. Outro atrativo é o Labirinto Verde: uma cerca viva plantada em círculos numa praça do município.
Gramado (RS) – Fundado em 1954, fica a 115 km da capital Porto Alegre. Habitado originalmente por índios caingangues, foi colonizado por imigrantes açorianos, alemães e italianos, que influenciaram fortemente a arquitetura e a culinária da região. Artigos dos colonos estão no Memorial Casa Italiana.
Gramado investe fortemente no turismo (responsável por 90% de sua receita). O frio na cidade a 830m de altitude é um atrativo. Destaque para o parque Mini Mundo, que reproduz uma cidade em miniatura (com castelos europeus) e o Natal Luz, em que a cidade se ilumina em formas e coloridos espetaculares.