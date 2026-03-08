Sereias: a lenda das mulheres do mar que seduzem navegantes

As sereias são seres mitológicos híbridos de mulher e peixe (ou pássaro, em versões antigas) que chamam atenção do público e sao retratadas de diversas formas. Estão relacionadas ao canto hipnótico que atrai navegantes para a morte. São símbolos de sedução, mistério e perigo nos mares e rios.Por Flipar
Mulheres vestidas de sereias são atrações em aquários e resorts pelo mundo, como, por exemplo, em Tóquio e Bali. No Brasil, eventos envolvem atrizes que se fazem de sereias nos aquários de São Paulo e do Rio de Janeiro.
As sereias surgiram na mitologia grega como espíritos alados ligados ao submundo. Foram associadas a Afrodite e transformadas em seres aquáticos. Evoluíram na Idade Média para figuras de sereias-peixe, mais conhecidas hoje.
Esse mito se desenvolveu na Antiga Grécia e Roma, com influência em toda a Europa.
Lendas se espalharam pela África, Ásia e Américas em versões próprias.
Forte presença em culturas marítimas, como escandinava e polinésia.
A sereia emite um canto fascinante que enfeitiça humanos, principalmente marinheiros. Ela tem uma beleza sobrenatural, podendo ser benevolente ou perigosa.
Algumas versões as mostram com habilidades mágicas e premonitórias.
No Brasil, diz a lenda que Iara, a sereia dos rios, atrai pescadores para o fundo das águas. Ela é a Mãe d’Água, protetora ou vingativa, dependendo da lenda.
Tem ligações com mitos indígenas e influências africanas e europeias. Na foto, selo comemorativo do folclore brasileiro.
As Iaras – sereias dos rios no folclore brasileiro – estão retratadas em esculturas no Palácio Alvorada , em Brasília. Foram feitas em bronze pelo artista plástico Alfredo Ceschiatti.
No folclore do Japão, Ningyo é uma criatura descrita como meio peixe, meio humano, semelhante a uma sereia. Mas, diferentemente das sereias ocidentais, ningyos costumam ter aparência mais feia.
Diz-se que quem come sua carne ganha imortalidade. Essa crença foi popularizada pela história de Yao Bikuni – uma monja budista que, segundo a lenda, viveu 800 anos após comer a carne de Ningyo.
No cinema o filme “A Pequena Sereia” (1989) aborda o tema. É dirigido por Ron Clements e John Musker. No elenco, Jodi Benson, Samuel E. Wright. Ariel, jovem sereia, deseja viver entre humanos e faz um pacto perigoso.
Outro filme sobre seria é “Splash – Uma Sereia em Minha Vida” (1984) – Diretor: Ron Howard. Com Tom Hanks, Daryl Hannah. Homem se apaixona por uma sereia que esconde sua identidade em Nova York.
No filme “Piratas do Caribe: Navegando em Águas Misteriosas” (2011), sereias perigosas atacam marinheiros em busca de lágrimas para um ritual.
Dirigido por Rob Marshall, com Johnny Depp e Penélope Cruz no elenco.
Veja agora monumentos pelo mundo que têm na figura das sereias a grande inspiração. Na imagem, a escultura Girl in a Wetsuit , feita por Elek Imredy em 1972) em Vancouver, no Canadá.
Mas a principal escultura de sereia está em Copenhague, na Dinamarca. É a pequenina, charmosa e famosíssima Pequena Sereia, no Porto de Copenhague. Inspirada no conto homônimo de Hans Christian Andersen, tornou-se símbolo da cidade.
O livro “A Pequena Sereia” é um conto adaptado para crianças, escrito por Hans Christian Andersen em 1837, sobre uma jovem sereia que aceita dar a sua vida nos mares e a sua identidade como sereia para conseguir uma alma e o amor de um príncipe humano.
A obra foi adaptada para diversos meios culturais. Na foto, a atriz e bailarina Ellen Price como a pequena sereia, integrante do elenco do Royal Danish Ballet, balé dinamarquês, no ano de 1909.
Sereia de Varsóvia (Varsóvia, Polônia) – Fica na Praça do Mercado Antigo. É de 1855 (com versão moderna de 1939). Símbolo protetor da cidade, é representada com escudo e espada.
Fonte da Sereia – É uma fonte instalada no Parque dos Campos Elísios, em Lérida, na Espanha. Uma crisálida foi removida em 1982 porque estava deteriorada, e uma sereia foi colocada em seu lugar sobre uma pedra na água e numa concha.
No Brasil, o Chafariz das Sereias integra o complexo da Praça da República, no bairro da Campina, em Belém do Pará.