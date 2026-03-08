Arquivos revelam que espião soviético se infiltrou na equipe da Rainha Elizabeth

Margaretha Geertruida Zelle — seu nome verdadeiro — foi acusada de ser uma espiã dupla, trabalhando tanto para a Alemanha quanto para a França durante a Primeira Guerra Mundial. Mata Hari se tornou célebre em Paris na década de 1900 por suas performances de dança exótica, que eram frequentemente inspiradas em temas orientais e envolviam trajes reveladores.