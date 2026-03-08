Benefícios, cautelas e forma correta de consumir as frutas secas

As frutas secas são comuns em lanches saudáveis, na culinária de alto padrão, e até mesmo como opção de snack prático para viagens ou momentos de correria. São uma fonte concentrada de nutrientes, incluindo fibras, vitaminas e minerais. Elas também são uma boa fonte de energia.

Por Flipar