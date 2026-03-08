Margaridas: flores que trazem leveza e harmonia aos ambientes

Uma das flores mais delicadas e populares da natureza, a margarida pode criar um espaço colorido e alegre, sendo ótima opção para decorações e arranjos.Veja as características dessa flor versátil e resistente, oriundas da Europa, mas que conquistaram o mundo.Por Flipar
Essa flor tem distribuição natural nas regiões temperadas da Eurásia, mas foi naturalizada em vastas regiões temperadas e subtropicais, nomeadamente na América do Norte, Austrália e Nova Zelândia.
A Leucanthemum vulgare (Chrysanthemum coronarium) é uma espécie de plantas herbáceas perenes e integra um complexo específico que apresenta grande variabilidade morfológica entre regiões. Ela, então, é conhecida pelos nomes comuns de margarida e olho-de-boi.
A palavra margarida tem origem no termo grego “margarítes”, que significa “pérola”. Acredita-se que o nome foi escolhido por conta da intensidade do tom de branco das pétalas.
Essa é uma flor clássica, com características delicadas que remetem a simplicidade do campo. Símbolos de pureza, amor, bondade, inocência e alegria, elas iluminam qualquer jardim ou vaso com sua beleza simples e atemporal.
Para um plantio adequado, a escolha do solo é crucial, assim como um vaso com os furos de drenagem, um substrato de boa qualidade e rico em matéria orgânica.
Além disso, é preciso ter um local banhado em luz solar, que exponha as sementes por ao menos 6 horas de sol direto por dia. O solo, por sua vez, deve apresentar um composto fértil, bem drenado e levemente ácido, com pH entre 6,0 e 6,8.
A preferência para o plantio é durante primavera ou outono, através de sementes ou mudas adquiridas em viveiros. Assim, a germinação das sementes, então, pode levar algumas semanas, enquanto as mudas oferecem um crescimento mais rápido.
A rega das margaridas precisa ser feita regularmente durante os períodos secos, de preferência pela manhã. Na poda, deve-se ter cuidado para estimular a floração contínua e manter um visual bonito e harmonioso.
É uma planta silvestre perene, típica dos prados, que cresce numa variedade de comunidades vegetais, incluindo campos agrícolas, em matagais e em florestas de copas abertas.
Suas pétalas são alargadas e delgadas e ficam em volta do botão central dourado ou amarelo. As folhas são ovais e os caules compridos, podendo chegar a 1 metro de altura.
O pólen da margarida é uma pequena partícula microscópica que pode ser transportada pelo vento. Sendo assim, a polinização cruzada também pode ser causada por outros agentes, como o pousar dos insetos.
Ele consiste em grãos microscópicos que contêm os gametas masculinos e são transferidos para os órgãos femininos das flores de outras margaridas ou da mesma flor (autopolinização).
Elas também atraem muitos insetos polinizadores, como abelhas e borboletas, o que as torna um excelente plantio para jardins sustentáveis e para a preservação da biodiversidade.
A mini margarida, também conhecida como margaridinha, é uma versão menor da clássica, perfeita para vasos e bordaduras em jardins. Com flores pequenas e delicadas, que trazem um charme especial e sutil ao jardim e local campestre.
A margarida rosa é uma variação encantadora da flor tradicional, trazendo um tom suave e romântico para jardins e arranjos.
Com pétalas em diferentes tons de rosa, ela simboliza amor, gratidão e carinho, sendo uma ótima escolha para presentear ou decorar ambientes.
Como outras margaridas, é uma planta resistente, que cresce bem sob luz solar direta e requer apenas cuidados básicos para florescer lindamente.
AlÃ©m das rosas, elas tÃªm uma grande variedade de cores, desde o branco puro atÃ© o roxo escuro, e sÃ£o muito versÃ¡teis, podendo ser usadas em diferentes tipos de arranjos florais ou como plantas ornamentais.
As margaridas são tóxicas para animais de estimação, pois contêm substâncias químicas que podem causar irritação gastrointestinal, erupções cutâneas, irritação da pele e salivação excessiva.
A planta é conhecida por múltiplos nomes comuns, por vezes pouco precisos por se aplicarem a espécies morfologicamente similares. Entre eles, bem-me-quer, bonina, margarida, margarita, margarita-maior, malmequer, malmequer-maior, malmequer-bravo ou olho-de-boi.
Além disso, são muito resistentes às pragas e doenças, o que as torna uma opção ideal para quem tem pouco tempo ou experiência em jardinagem.
As margaridas são uma flor muito simbólica e são muito usadas em casamentos devido ao seu significado de amor e pureza. Também é uma ótima opção para jardins verticais ou para bordar caminhos e canteiros, para criar um espaço colorido e alegre.