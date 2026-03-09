Mais profundo e mais antigo do planeta, Lago Baikal é joia natural da Rússia

Reverenciado por cientistas e viajantes,o Lago Baikal, na Rússia,

é um santuário de beleza, mistério e vida. Uma joia natural de proporções épicas. Com mais de 25 milhões de anos, é o mais antigo do planeta e também o mais profundo. Suas águas cristalinas abrigam uma biodiversidade única, com espécies que não existem em outro lugar.

Por Flipar