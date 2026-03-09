Atleta passa mal e morre durante circuito do Ironman 70.3 em Curitiba

Um competidor, cuja identidade foi preservada, morreu após sofrer uma parada cardiorrespiratória durante o trecho de ciclismo da tradicional prova Ironman 70.3, em Curitiba.Por Flipar
O incidente aconteceu no dia 8 de março na capital do Paraná. Apesar da assistência imediata prestada pela equipe médica oficial no local do incidente, o atleta não resistiu.
Ele chegou a ser transportado para uma unidade hospitalar em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba, mas o óbito foi confirmado posteriormente.
Considerada uma das provas de resistência mais prestigiadas do mundo, a edição de 2026 reuniu cerca de 1,5 mil triatletas e um público total estimado em 8 mil pessoas.
A prova Ironman 70.3 é uma das competições de triatlo de média distância mais prestigiadas e desafiadoras do mundo, organizada pela empresa World Triathlon Corporation.
O nome da prova deriva da soma das distâncias percorridas em milhas, totalizando 70.3 milhas, o que equivale a aproximadamente 113 km no sistema métrico.
A estrutura do evento é dividida em três modalidades consecutivas que testam a resistência física e a força mental do competidor: natação, geralmente realizada em águas abertas, ciclismo e corrida.
Diferentemente do triatlo olÃmpico, o Ironman 70.3 proÃbe o vÃ¡cuo no ciclismo, o que significa que o atleta deve manter uma distÃ¢ncia regulamentar dos outros competidores.
O formato Ironman 70.3 surgiu como uma alternativa mais acessível ao Ironman completo, que soma 226 km de prova (3,8 km de natação, 180 km de ciclismo e 42,2 km de corrida).
Embora seja menor, o 70.3 é extremamente exigente fisicamente. Atletas amadores costumam completar o percurso entre 4 e 8 horas, enquanto profissionais de elite terminam em cerca de 3 horas e 30 minutos a 4 horas.
As provas acontecem em dezenas de cidades ao redor do mundo, incluindo destinos famosos de triatlo como Kona, no Havaí, Nice, na França, e
Cada etapa tem características próprias de percurso, como altimetria, temperatura da água e condições climáticas, o que pode tornar algumas provas mais rápidas ou mais difíceis que outras.
Muitas delas também oferecem vagas classificatórias para o Ironman 70.3 World Championship, campeonato mundial anual da modalidade.
Outro aspecto marcante do Ironman 70.3 é a logística complexa envolvida na organização. A prova exige grandes áreas de transição para bicicletas, centenas de voluntários, suporte médico e postos de hidratação ao longo do percurso.
Em algumas etapas, mais de 3 mil atletas participam simultaneamente, o que transforma o evento em um grande espetáculo esportivo e turístico para as cidades-sede.