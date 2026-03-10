Alex Atala escolhe seus pratos preferidos de 10 países diferentes

Outros empreendimentos dele são o Dalva e Dito, que inaugurou em 2009, restaurante dedicado à releitura de receitas tradicionais brasileiras, com destaque para preparações como pato no tucupi, baião de dois e variações de arroz com feijão. Desde 2015, atua no segmento de catering por meio da empresa 7 Gastronomia, em parceria com a Sapore. O serviço atende grandes eventos como Fórmula 1, Rock in Rio, Lollapalooza e The Town.