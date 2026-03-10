Boa Vista, a única capital brasileira situada totalmente no Hemisfério Norte

Boa Vista, em Roraima, tem uma particularidade geográfica que a torna singular entre as capitais brasileiras: é a única situada inteiramente no Hemisfério Norte.Por Flipar
Localizada acima da linha do Equador, a cidade também ocupa a posição de capital mais setentrional do país, em uma região marcada por paisagens amazônicas e por uma dinâmica cultural influenciada tanto pela floresta quanto pela proximidade com países vizinhos.
Fundada no século 19 às margens do rio Branco, Boa Vista surgiu inicialmente como um pequeno núcleo ligado à atividade pecuária e ao comércio regional.
Ao longo do tempo, o crescimento urbano foi acompanhado por transformações administrativas que culminaram na criação do território federal de Roraima, em 1943, quando a cidade passou a desempenhar papel central na organização política e econômica da região.
Com a elevação de Roraima à condição de estado, em 1988, Boa Vista consolidou-se como seu principal centro urbano e administrativo.
Uma das características mais curiosas da cidade está em seu planejamento urbano. Diferentemente da maioria das capitais brasileiras, que cresceram de forma mais orgânica, Boa Vista possui um traçado inspirado no modelo urbanístico de Paris, na França, e em outras influências europeias.
Muitas de suas avenidas se irradiam em forma de leque a partir de uma grande praça central, criando um desenho que lembra cidades planejadas. Esse formato começou a ser estruturado a partir da década de 1940, durante o período em que o território passou por reformas urbanísticas.
A presença do rio Branco também marca profundamente a paisagem e o cotidiano local. Suas águas cortam a cidade e servem como referência histórica e geográfica para a ocupação da região. Às margens do rio encontram-se áreas de lazer, espaços culturais e pontos de encontro da população, que ajudam a compor um cenário característico da capital roraimense.
Boa Vista também se destaca por sua diversidade cultural. A cidade abriga comunidades indígenas de diferentes etnias, além de migrantes vindos de várias regiões do Brasil. Essa mistura de origens se reflete na culinária, na música e nas festividades locais.
Entre os pratos tradicionais estão preparações à base de peixe de água doce e ingredientes amazônicos, enquanto eventos culturais costumam valorizar ritmos e tradições da região Norte.
Outro aspecto marcante é a proximidade internacional. Roraima faz fronteira com a Venezuela e com a Guiana, o que faz de Boa Vista um ponto estratégico de circulação de pessoas, mercadorias e influências culturais.
O clima equatorial garante temperaturas elevadas durante boa parte do ano, com forte incidência de sol. Ao mesmo tempo, o período de chuvas costuma ocorrer em meses específicos, moldando o ritmo das atividades urbanas e rurais.
A luminosidade intensa e a posição geográfica próxima ao Equador também fazem com que a duração dos dias varie pouco ao longo do ano.
Entre os pontos que despertam curiosidade em Boa Vista estão os chamados campos de girassóis, que se tornaram uma atração recente da cidade. Cultivados em áreas próximas ao perímetro urbano, os extensos canteiros de flores amarelas passaram a atrair moradores e turistas interessados em observar e fotografar as paisagens formadas durante o período de floração.
O Bosque dos Papagaios é uma das principais áreas verdes de Boa Vista e funciona como espaço de lazer e contato com a natureza dentro da cidade. O local reúne trilhas, áreas para caminhada e vegetação típica da região amazônica, além de abrigar diferentes espécies de aves.
O Mirante Edileusa Lóz é um dos pontos turísticos mais conhecidos de Boa Vista, oferecendo uma vista panorâmica do rio Branco e de parte da cidade. A estrutura se tornou um espaço procurado por moradores e visitantes para contemplação da paisagem e registros fotográficos
Um destaque nas festividades locais é o Boa Vista Junina, uma das maiores festas de São João da região Norte, reunindo quadrilhas, apresentações culturais e shows musicais. Realizado anualmente na capital roraimense, o evento atrai milhares de visitantes e celebra tradições populares com forte participação da comunidade.
Boa Vista também ganhou destaque ao produzir a maior paçoca de carne do mundo, prato típico da culinária regional feito com carne seca e farinha de mandioca. A iguaria gigante foi preparada durante eventos gastronômicos da cidade e entrou para o Guinness World Records – o Livro dos Recordes.