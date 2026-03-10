Não é só em festa! Surpreenda-se com as várias utilidades do gelo seco

Sabe aquela “fumaça branca” que aparece nas mesas de algumas festas de aniversário? Trata-se do gelo seco. Muito usado para criar efeitos visuais e manter bebidas geladas, ele acaba chamando atenção e fazendo sucesso em comemorações.Por Flipar
Gelo seco é o nome que se dá quando o gás carbônico (CO2) fica em estado sólido.
Também chamado de “neve carbonatada”, o gelo seco é como o gelo “normal” (água em estado sólido), mas com uma diferença na temperatura.
O gelo seco sublima quando a temperatura atinge -78,5°C e não deixa resíduos de umidade.
Então, por causa desta baixíssima temperatura (-78,5°C), é de suma importância manejar o gelo seco com pinças e luvas protetoras e isolantes para evitar graves queimaduras. Também é preciso usar óculos.
O químico francês Adrien-Jean-Pierre Thilorier foi quem descobriu o gelo seco, em 1835.
Mas a sua utilização só aconteceu pela primeira vez em 1925, em Nova York, como composto em extintores de incêndio.
E o gelo seco pode ser usado em diversas atividades, além das festinhas de aniversário.
Por sua baixíssima temperatura, é usado para conservar alimentos perecíveis com ultracongelamento rápido.
Outra utilização é nos frigoríficos e quando os produtos devem ser transportados em grande escala, com temperatura controlada sem deixar resíduos.
Até mesmo os sorveteiros usam o gelo seco nas carrocinhas para evitar que picolés e sorvete em caixa derretam.
E, por não ser tóxico, o gelo seco é usado na gastronomia gourmet com névoas aromáticas, infusões frias e texturas diferentes.
Na indústria, o gelo seco pode ser utilizado na montagem e no ajuste de peças por retração a frio, retificação criogênica ou rebarbação de plásticos e borrachas moldadas.
Na construção, o gelo seco pode ser usado para congelamento rápido de solo e tubulação de água, para criar um tampão de gelo antes da manutenção ou para remover pisos.
O gelo seco também pode ser usado na limpeza de superfícies em que a água não pode ser utilizada, como instalações elétricas, e até no combate a roedores.
O gelo seco ainda pode ser usado na resfriação de dispositivos eletrônicos, na preservação de órgãos para transplantes e no ultracongelamento de células, tecidos, vírus e bactérias.
Inclusive, o gelo seco é bastante usado no tratamento de verrugas na pele através do processo de congelamento e eliminação do vírus do papiloma.
Por ser feito em baixíssima temperatura, a produção de gelo seco em grande escala não pode ser realizada em casa.
A produção em grande volume é feita em fábricas, com tanques de CO2 a 79°C negativos, sendo esvaziados em máquinas e reduzindo a temperatura até -109°C.
Para fazer gelo seco em casa, você precisa de tubos com CO2 engarrafado, um adaptador (como de pneu de bicicleta) para abrir os tubos do gás CO2 e liberá-lo aos poucos. Então, com a outra mão, solta o gás passando por um pano limpo, que formará cristais de gelo seco aderidos ao tecido.