Os mistérios das maiores pirâmides do mundo

Você sabe quais são as maiores pirâmides do mundo? As mais famosas são as do Egito, mas existem outras espalhadas pelo planeta que muita gente nem imagina que existem e que são tão impressionantes quanto as mais conhecidas.

Por Flipar
Altevir Vechia wikimedia commons

Pirâmide Zigurate de Ur, Iraque: Construída por volta de 2100 a.C., esse pirâmide servia como centro religioso e político da cidade. Embora tenha sido parcialmente destruída por saqueadores no século 19, ainda é uma das principais atrações turísticas da cidade.

Wikimedia Commons

Pirâmides chinesas: Também conhecidas como Túmulos da Dinastia, são estruturas funerárias em formato de pirâmides. Elas ficam localizadas na província de Shaanxi e serviam para abrigar os restos mortais dos primeiros imperadores da China.

Brücke-Osteuropa – Wikimedia Commons

Pirâmide de Karlsruhe, Alemanha: Foi construída em 1823, em homenagem ao fundador da cidade, Carlos Guilherme de Baden-Durlach. A estrutura tem 18 metros de altura e 12 metros de largura.

Martin Dürrschnabel – Wikimédia Commons

Pirâmide do Sol, México: Construída pelos povos pré-colombianos da Mesoamérica por volta de 100 d.C., é considerada a maior pirâmide do México e uma das maiores do mundo, com incríveis 65 metros de altura e 225 metros de largura.

site pxhere.com/en/photo

Pirâmide de Kukulkán, México: Também conhecida como El Castillo, essa pirâmide fica localizada na antiga cidade maia de Chichén Itzá. A estrutura conta com 365 degraus, 24 metros de altura e 55 metros de largura.

Travicted Photography – Flickr

Pirâmides Núbias, Sudão: Foram construídas entre o século 8 a.C. e o século 4 d.C. e são consideradas uma das maiores concentrações de pirâmides do mundo. Pela importância histórica, elas se tornaram um Patrimônio Mundial da UNESCO.

B N Chagny – Wikimédia Commons

Pirâmide de Djoser, Egito: É uma das estruturas mais antigas do mundo, construída por volta de 2670 a.C.. Localizada na cidade de Saqqara, essa pirâmide foi encomendada para o faraó Djoser como seu túmulo.

Sebastiá Giralt - Flickr

Pirâmide de Miquerinos, Egito: É a menor das três pirâmides principais localizadas em Gizé, construídas durante o Antigo Egito. Com tem 66 metros de altura e 108,5 metros de largura, ela foi feita para ser o túmulo do faraó Miquerinos.

RViana – Flickr

Pirâmide de Quéfren, Egito: Mais uma de Gizé, essa pirâmide foi construída por volta de 2520 a.C. para o faraó Quéfren, filho de Quéops. A estrutura tem 136,5 metros de altura e 215,5 metros de comprimento na base.

David Rull – Flickr

Além de conter o sarcófago do faraó, a pirâmide conta com uma esfinge, uma majestosa estátua com o corpo de leão e o rosto de Quéfren.

flickr Ana Paula Hirama

Wikimedia Commons/Nina

Por conta da forma e da época em que foi construída – os blocos da pirâmide pesam toneladas e são perfeitamente encaixados –, existem inúmeras teorias e mistérios em torno da construção dessa pirâmide impressionante.

Hala Ezzat pexels

