Veja as cidades da América do Sul onde param os cruzeiros marítimos

Os cruzeiros marítimos pela América do Sul vêm ganhando destaque entre viajantes que buscam conhecer diferentes destinos de forma confortável. Ao longo do trajeto, é possível entrar em contato com a riqueza cultural e natural presente em diversos pontos do continente.

Com paisagens que vão de praias tropicais a cidades históricas, os itinerários sul-americanos oferecem aos viajantes experiências únicas, combinando conforto e aventura. Veja cidades que recebem os navios com frequência fora do Brasil As brasileiras estão em outra galeria.

Valparaíso, Chile: Com seu porto movimentado, Valparaíso recebe anualmente cerca de 40 cruzeiros e 100 mil visitantes, sendo uma parada estratégica para cruzeiros que exploram a costa chilena.

Buenos Aires, Argentina: A capital argentina combina charme europeu e cultura latina, sendo uma escala frequente para cruzeiros que navegam pelo Atlântico Sul.

Montevidéu, Uruguai: Com sua arquitetura histórica e praias urbanas, Montevidéu é uma parada acolhedora para cruzeiros que exploram o Rio da Prata.

Cartagena das Índias, Colômbia: Conhecida por sua cidade murada e rica história colonial, Cartagena é uma parada popular para cruzeiros no Caribe sul-americano.

Lima (Callao), Peru: O porto de Callao serve como porta de entrada para Lima, oferecendo aos passageiros de cruzeiros acesso à rica história e gastronomia peruana.

Punta Arenas, Chile: Situada no estreito de Magalhães, Punta Arenas é uma escala para cruzeiros que exploram as paisagens austrais da Patagônia chilena.

Ushuaia, Argentina: Conhecida como a cidade mais austral do mundo, Ushuaia Ã© ponto de partida para cruzeiros com destino Ã  AntÃ¡rtica.

Punta del Este, Uruguai: Conhecida como a “Pérola do Atlântico”, Punta del Este é um dos destinos mais sofisticados da América do Sul, frequentemente incluído nos itinerários de cruzeiros marítimos.

Guayaquil, Equador: Localizada às margens do rio Guayas, Guayaquil é o principal porto do Equador, recebendo diversos cruzeiros que exploram a costa do Pacífico sul-americano.

Ilo, Peru: Situado no sul do Peru, o Porto de Ilo é uma alternativa crescente para cruzeiros, conectando os viajantes a atrações turísticas da região de Arequipa.

San Antonio, Chile: Localizado na costa central do Chile, San Antonio é um dos portos mais movimentados do país, servindo como ponto de escala para cruzeiros que exploram a região central chilena.

Antofagasta, Chile: Situada no norte do Chile, Antofagasta é um porto que recebe cruzeiros que exploram o deserto de Atacama e a costa do Pacífico.

Buenaventura, Colômbia: Situado na costa do Pacífico colombiano, Buenaventura é o principal porto do país, recebendo cruzeiros que exploram a biodiversidade e cultura da região.

