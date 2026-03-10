Conheça a mostarda verde e outras folhas que turbinam a saúde

Desconhecida por muitos, a mostarda verde ganha espaço graças aos seus benefícios à saúde. Rica em cálcio, magnésio e vitamina K, essa folha fortalece os ossos e o organismo, surgindo como uma alternativa nutritiva e surpreendente para variar as verduras.Por Flipar
Além de favorecer ossos e músculos, a mostarda verde oferece antioxidantes e vitamina C, que fortalecem a imunidade. Seu sabor levemente picante combina com refogados, sopas e saladas. Dessa forma, pode enriquecer a alimentação com nutrientes importantes.
Além da mostarda verde, diversas folhas pouco lembradas concentram vitaminas, minerais e fibras essenciais ao organismo. Muitas contribuem para ossos mais fortes, melhor digestão e maior proteção imunológica. Veja algumas opções que podem enriquecer o cardápio de forma simples e saudável.
Couve
Tradicional na mesa brasileira, a couve é rica em cálcio, ferro e vitamina C. Também possui antioxidantes que ajudam na proteção das células e na saúde cardiovascular. Versátil, pode ser consumida crua, refogada ou em sucos nutritivos.
Espinafre
O espinafre concentra ferro, ácido fólico e vitamina K, nutrientes importantes para ossos e músculos. Também auxilia na formação das células sanguíneas e no equilíbrio do organismo. Pode ser usado em saladas, tortas, refogados e sopas.
Bertalha
Muito presente na culinária caseira, a bertalha é rica em cálcio, ferro e fibras. Esses nutrientes contribuem para ossos fortes e bom funcionamento intestinal. Seu sabor suave permite uso em refogados, sopas e acompanhamentos variados.
Agrião
O agrião fornece vitamina C, cálcio e compostos antioxidantes importantes. Esses elementos fortalecem a imunidade e ajudam na proteção contra inflamações. Seu sabor marcante combina com saladas, sanduíches e sucos verdes.
Rúcula
Com sabor levemente picante, a rúcula é fonte de vitamina K e minerais importantes. Ajuda na manutenção da saúde óssea e no funcionamento do organismo. Pode ser usada em saladas, massas e recheios diversos.
Alface-romana
Mais nutritiva que a alface comum, a versão romana contém potássio, cálcio e vitamina A. Esses nutrientes contribuem para ossos, pele e visão saudáveis. Leve e crocante, é ideal para saladas refrescantes.
Chicória
Rica em fibras e minerais, a chicória auxilia na digestão e no equilíbrio intestinal. Também contribui para o funcionamento do fígado e do organismo. Pode ser consumida crua ou refogada, conforme o gosto.
Escarola
A escarola oferece vitaminas do complexo B e minerais essenciais ao metabolismo. Seu consumo ajuda no funcionamento do sistema nervoso e na nutrição geral. Versátil, pode ser usada em saladas e refogados leves.
Folha de beterraba
Frequentemente descartada, a folha de beterraba é rica em ferro, cálcio e antioxidantes. Esses nutrientes ajudam na saúde do sangue e dos ossos. Pode ser refogada ou adicionada a sopas e preparações variadas.
Taioba
Folha tradicional brasileira, a taioba é fonte de cálcio e vitamina A. Contribui para ossos fortes e para a saúde da visão. Deve ser sempre bem cozida antes do consumo e é comum em pratos regionais.
Brócolis
Além da flor, as folhas do brócolis também são nutritivas e ricas em cálcio e vitamina C. Esses nutrientes ajudam na imunidade e na saúde óssea. Pode ser preparado no vapor, refogado ou em saladas mornas.
Ora-pro-nóbis
Conhecida como superalimento brasileiro, a ora-pro-nóbis é rica em proteínas, ferro e cálcio. Contribui para músculos fortes e bom funcionamento do organismo. Muito usada em receitas tradicionais, vem ganhando novos admiradores.