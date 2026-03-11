Lolita Rodrigues: vida e carreira de uma das pioneiras da televisão no Brasil

Apesar do sucesso como cantora e apresentadora, o grande sonho de Lolita sempre foi a atuação. Essa oportunidade surgiu em 1957, quando foi convidada por Cassiano Gabus Mendes para protagonizar a adaptação televisiva de “O Corcunda de Notre Dame”. Na produção, interpretou a cigana Esmeralda, papel que exigia cantar, dançar e atuar, além de tocar castanholas. A experiência consolidou sua transição definitiva para a dramatur