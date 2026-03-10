Erva comum na cozinha pode ajudar na digestão, memória e bem-estar

Presente em temperos, chás e até em hortas caseiras, o alecrim é uma daquelas plantas que quase todo mundo já experimentou na cozinha. Agora, além do sabor, a erva também tem chamado atenção por seus efeitos positivos para a saúde
O alecrim é rico em substâncias antioxidantes e anti-inflamatórias, que ajudam a proteger as células contra danos e combater inflamações no corpo. Entre os principais compostos estão os ácidos rosmarínico e carnósico
Segundo a nutricionista Fernanda Coimbra, esses compostos podem trazer benefícios que vão além da alimentação. Eles também atuam no sistema nervoso e ajudam a regular neurotransmissores ligados ao humor e ao bem-estar
Um dos usos mais populares do alecrim está ligado ao sistema digestivo. O chá da erva é frequentemente consumido após refeições mais pesadas, prática comum em diferentes tradições de uso de plantas
De acordo com especialistas, compostos presentes no alecrim podem estimular a produção de bile, substância produzida pelo fígado que ajuda na digestão das gorduras
Esse estímulo pode favorecer o funcionamento do sistema digestivo e aliviar sintomas como a sensação de estufamento, digestão lenta e o desconforto abdominal após refeições
Para quem sente esse tipo de desconforto, uma forma comum de uso é o chá de alecrim. A orientação é colocar um ramo da erva fresca ou uma colher de chá da versão seca em uma xícara de água quente e deixar em infusão por cerca de 5 a 10 minutos
Pesquisas também investigam a relação do alecrim com o cérebro. Alguns estudos indicam que o consumo ou o aroma da planta pode ajudar a reduzir estresse, ansiedade e melhorar a sensação de bem-estar
Ao diminuir níveis de estresse e ansiedade, o alecrim pode contribuir indiretamente para um sono mais reparador, o que também favorece a concentração e a memória
Mesmo quando aparece apenas como tempero, o alecrim já pode contribuir para uma alimentação mais equilibrada. Ervas aromáticas ajudam a enriquecer as refeições com compostos antioxidantes e também podem reduzir o uso excessivo de sal
Apesar de ser considerado seguro quando usado na alimentação, o consumo em excesso especialmente em chás concentrados ou suplementos exige cuidado
Gestantes, pessoas com pressão arterial descontrolada ou que utilizam determinados medicamentos devem procurar orientação profissional antes de consumir a erva com frequência
