SAÚDE

Erva comum na cozinha pode ajudar na digestão, memória e bem-estar

Conhecido pelo aroma marcante nas receitas, o alecrim também reúne compostos antioxidantes; nutricionista explica possíveis benefícios e cuidados no consumo

Por Thamires Pinheiro
Presente no dia a dia

Presente em temperos, chás e até em hortas caseiras, o alecrim é uma daquelas plantas que quase todo mundo já experimentou na cozinha. Agora, além do sabor, a erva também tem chamado atenção por seus efeitos positivos para a saúde

Compostos que protegem o organismo

O alecrim é rico em substâncias antioxidantes e anti-inflamatórias, que ajudam a proteger as células contra danos e combater inflamações no corpo. Entre os principais compostos estão os ácidos rosmarínico e carnósico

Impacto no bem-estar

Segundo a nutricionista Fernanda Coimbra, esses compostos podem trazer benefícios que vão além da alimentação. Eles também atuam no sistema nervoso e ajudam a regular neurotransmissores ligados ao humor e ao bem-estar

Um aliado da digestão

Um dos usos mais populares do alecrim está ligado ao sistema digestivo. O chá da erva é frequentemente consumido após refeições mais pesadas, prática comum em diferentes tradições de uso de plantas

Como ele ajuda o organismo

De acordo com especialistas, compostos presentes no alecrim podem estimular a produção de bile, substância produzida pelo fígado que ajuda na digestão das gorduras

Quando pode ajudar

Esse estímulo pode favorecer o funcionamento do sistema digestivo e aliviar sintomas como a sensação de estufamento, digestão lenta e o desconforto abdominal após refeições

Uma forma simples de consumo

Para quem sente esse tipo de desconforto, uma forma comum de uso é o chá de alecrim. A orientação é colocar um ramo da erva fresca ou uma colher de chá da versão seca em uma xícara de água quente e deixar em infusão por cerca de 5 a 10 minutos

O que dizem os estudos

Pesquisas também investigam a relação do alecrim com o cérebro. Alguns estudos indicam que o consumo ou o aroma da planta pode ajudar a reduzir estresse, ansiedade e melhorar a sensação de bem-estar

Possíveis efeitos no sono e na memória

Ao diminuir níveis de estresse e ansiedade, o alecrim pode contribuir indiretamente para um sono mais reparador, o que também favorece a concentração e a memória

Benefícios mesmo como tempero

Mesmo quando aparece apenas como tempero, o alecrim já pode contribuir para uma alimentação mais equilibrada. Ervas aromáticas ajudam a enriquecer as refeições com compostos antioxidantes e também podem reduzir o uso excessivo de sal

Atenção ao consumo

Apesar de ser considerado seguro quando usado na alimentação, o consumo em excesso especialmente em chás concentrados ou suplementos exige cuidado

Quem deve ter cuidado

Gestantes, pessoas com pressão arterial descontrolada ou que utilizam determinados medicamentos devem procurar orientação profissional antes de consumir a erva com frequência

