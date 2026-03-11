Ilha circular que gira em torno do próprio eixo causa intriga na Argentina

Uma ilha circular encontrada nos pântanos do Rio Paraná, na Argentina, chamou atenção mundial após ser identificada em 2016 pelo cineasta Sergio Neuspiller.Por Flipar
Chamada de “El Ojo” (“O Olho”, em português), a ilha tem cerca de 118 metros de diâmetro e gira sobre seu próprio eixo.
A formação foi descoberta por meio do uso da ferramenta Google Earth.
O comportamento intrigante da ilha deu origem a teorias envolvendo alienígenas e até divindades sobrenaturais!
Houve até quem pensasse que a ilha fosse uma base nazista do passado.
No entanto, a explicação para o surgimento da ilha é mais simples do que as teorias apontam.
Apesar dos relatos locais sobre “entidades” no local, cientistas atribuem o fenômeno a processos ecológicos.
“O Olho” é uma “ilha flutuante”, formada por vegetação desprendida da margem. O giro em torno do próprio eixo ocorre devido à ação da correnteza e dos ventos.
A ilha é registrada e monitorada desde os anos 2000, mas ainda intriga pesquisadores até os dias de hoje.
Próximo ao local, arqueólogos já encontraram vestígios de povos indígenas, como os Querandíes, povos originários que habitaram a área no século 16.
O Delta do Paraná, onde está localizada a ilha, é uma grande região úmida no nordeste da Argentina, formada pelo rio Paraná ao se aproximar de sua foz no Rio da Prata.
Trata-se de um dos maiores deltas do mundo, mas com uma característica incomum: ao contrário da maioria dos deltas que deságuam no mar, o Delta do Paraná desemboca em um estuário (transição entre um rio e o mar).
O Delta do Paraná se estende por cerca de 14.000 km², abarcando parte das províncias de Entre Ríos, Santa Fe e, principalmente, Buenos Aires.
A região é composta por milhares de pequenas ilhas, canais, riachos e pântanos, que estão em constante transformação devido ao grande fluxo de sedimentos trazidos pelo rio.
O ambiente é rico em biodiversidade, abrigando uma grande variedade de aves, mamíferos aquáticos, répteis e plantas típicas de zonas úmidas.
É também uma área de grande importância ecológica, com diversos parques e reservas naturais, como a Reserva da Biosfera Delta del Paraná, reconhecida pela UNESCO.
A cidade de Tigre, localizada na entrada do delta, é um dos principais pontos turísticos da região.
Dali partem barcos que levam visitantes para passeios entre os canais, onde é possível observar casas sobre palafitas, escolas flutuantes, pequenas comunidades ribeirinhas, além da própria paisagem em si.
Nem tudo são flores e a região de Delta do Paraná vem sofrendo pressões devido à urbanização desordenada, construção de diques e impactos das mudanças climáticas.
Apesar disso, continua a ser um refúgio de tranquilidade e um tesouro natural da Argentina.