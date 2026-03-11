Galeria

‘Moças do Yakult’ entregam probióticos e ajudam a combater solidão de pessoas idosas no Japão

No Japão, as chamadas “Moças do Yakult” têm se tornado peças fundamentais de uma rede de assistência social informal com o intuito de combater a solidão das pessoas idosas.

Por Flipar
Divulgac?a?o/Yakult

Elas visitam casas diariamente para vender a popular bebida probiótica, mas acabam funcionando também como um importante ponto de contato humano.

Divulgac?a?o/Yakult Honsha

O trabalho das “Moças do Yakult” já se expandiu para o mundo inteiro e hoje conta com cerca de 80 mil representantes em 14 países — inclusive o Brasil.

Divulgac?a?o/Yakult

Em suma, os probióticos são microrganismos vivos — principalmente bactérias e algumas leveduras — que, quando consumidos em quantidades adequadas, podem trazer benefícios à saúde.

Wikimedia Commons/Hadassa Loth de Oliveira

Eles atuam principalmente no sistema digestivo, ajudando a equilibrar a microbiota intestinal, que é o conjunto de trilhões de microrganismos que vivem no intestino humano.

Antônio Augusto - Flickr

Esse ecossistema é fundamental para diversas funções do organismo, incluindo digestão, metabolismo, imunidade e até aspectos relacionados ao humor e ao bem-estar.

Freepik

O conceito de probiótico começou a ganhar forma no início do século 20, quando cientistas passaram a observar que certas bactérias presentes em alimentos fermentados pareciam trazer efeitos positivos à saúde.

CDC/Unsplash

Um dos pesquisadores pioneiros nesse campo foi o microbiologista japonês Minoru Shirota, que na década de 1930 isolou uma bactéria benéfica do grupo dos lactobacilos e a utilizou no desenvolvimento da bebida probiótica Yakult.

Domínio Público

Seu objetivo era combater doenças infecciosas comuns na época, fortalecendo o intestino por meio da ingestão de bactérias consideradas positivas para o organismo humano.

Freepik/macrovector

A definição científica moderna de probiótico foi estabelecida por organizações internacionais como a Organização Mundial da Saúde (OMS) e a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO). 

Davi Mendes/Unsplash

Eles descrevem esses microrganismos como “organismos vivos que, quando administrados em quantidades adequadas, conferem benefício à saúde do hospedeiro”.

Unsplash/National Institute of Allergy and Infectious Diseases

Essa definição reforça dois pontos importantes: os microrganismos precisam estar vivos e precisam ser ingeridos em quantidade suficiente para produzir efeito.

Daily Nouri/Unsplash

Entre as bactérias probióticas mais conhecidas estão espécies dos gêneros Lactobacillus, Bifidobacterium, Saccharomyces (uma levedura) e algumas linhagens de Streptococcus e Enterococcus.

Freepik/mego-studio

Cada cepa pode ter funções específicas, por isso diferentes probióticos podem produzir efeitos distintos no organismo, desde ajuda na digestão de alimentos, equilíbrio da flora intestinal, e até redução de certos problemas gastrointestinais.

Freepik/asierromero

A principal área de atuação dos probióticos é o intestino. Eles ajudam a manter o equilíbrio entre bactérias benéficas e potencialmente prejudiciais, competindo por espaço e nutrientes dentro do trato digestivo.

Elias/Pixabay

AlÃ©m disso, muitos probiÃ³ticos produzem substÃ¢ncias que ajudam a regular o pH intestinal e estimulam o funcionamento do sistema imunolÃ³gico.

Nastya Dulhiier/Unsplash

Os probióticos podem ser encontrados tanto em suplementos quanto em alimentos naturalmente fermentados. Entre os alimentos mais conhecidos estão o iogurte, o kefir, o