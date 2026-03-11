Jalapão tem arte rupestre, aventuras e exuberância natural; veja

Arqueólogos do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional encontraram arte rupestre com cerca de 2 mil anos no Jalapão. As gravuras mostram figuras humanas, animais e representações celestes.Por Flipar
Os desenhos estão no complexo arqueológico da região. São 16 sítios descobertos entre 2022 e 2023 que ampliam a riqueza do Tocantins na pesquisa sobre povos antigos. Há resquícios de ocupações de 12 mil anos atrás na região.
Em julho de 2023, obras na rodovia TO-247, entre Lagoa do Tocantins e São Félix, e a construção da ponte sobre o rio Vermelho foram até interrompidas temporariamente por causa de novas descobertas no Jalapão.
O Parque Estadual do Jalapão vem se consolidando como a principal atração turística do Tocantins. Em 2024, o parque recebeu 240 mil visitantes — um aumento significativo em relação aos 54 mil de 2023, e aos 48 mil registrados em 2022.
O Jalapão é o maior parque estadual do Tocantins e fica a 180 km de distância da capital, Palmas. Passou à condição de unidade de conservação de proteção integral em 2001 e é administrado pelo Instituto Natureza do Tocantins.
A área tem 1.589 km²e abrange nove municípios: Ponte Alta do Tocantins, Mateiros, São Félix do Tocantins, Lizarda, Rio Sono, Novo Acordo, Santa Tereza do Tocantins, Lagoa do Tocantins e Rio da Conceição
O territÃ³rio estÃ¡ protegido por cinco unidades de conservaÃ§Ã£o integral da natureza: a EstaÃ§Ã£o EcolÃ³gica Serra Geral do Tocantins, a EstaÃ§Ã£o EcolÃ³gica do Rio Preto, o Monumento Natural Canyons e Corredeiras do Rio Sono, o Parque Estadual do JalapÃ£o e o Parque Nacional das Nascentes do Rio ParnaÃba.
O nome Jalapão foi escolhido pela grande concentração da flor ‘Jalapa-do-Brasil’ ou ‘Chuveirinho’ neste território. Elas prosperam entre março e julho. São singulares pelas pétalas brancas que se destacam no Cerrado.
No entanto, o Jalapão é um local de difícil acesso, já que não possui aeroporto próximo. Por isso, quem quiser conhecer o parque precisa desembarcar em Palmas, reservar uma boa quantia em dinheiro e ter bastante disposição.
Para visitar o Jalapão é necessário utilizar veículos com tração nas quatro rodas, pois as estradas não são pavimentadas e sim de terra fofa.
O Jalapão está localizado na região de transição entre o Cerrado e a Caatinga. Assim, a predominância é de vegetação rasteira parecida com a savana.
Outra característica é a existência de grandes chapadas e formações rochosas de cores variadas
Além da flora, outro atrativo é a fauna, constituída por tamanduás-bandeiras, lobos-guarás, raposas, gambás, macacos, jacarés, onças e cobras. No caso das aves, é possível encontrar tucanos, papagaios e araras-azuis, entre outros
As principais atrações desse parque estadual para os turistas estão concentradas em Mateiros e São Félix. Como carro-chefe, o ecoturismo é um dos principais focos de desenvolvimento econômico para quem vive na região.
Inclusive, os moradores têm como principal fonte de renda a produção de artesanato de capim dourado e seda de buriti. Essa atividade se tornou alvo de estudos para assegurar sua utilização de maneira sustentável, respeitando a natureza, mas sem perder o potencial econômico.
Outro grande ponto forte deste território são as dunas de areias douradas, que alcançam até 30 metros de altura. Esta beleza natural rendeu ao lugar o apelido de ‘Deserto do Jalapão’ .
Contudo, essa alcunha não pode ser levada ao pé da letra já que há bastante presença de água na região com rios, riachos e ribeirões, todos de águas cristalinas.
Com relação ao clima, o calor predomina na região durante todo o ano. Por isso, programas que envolvem passeios nos rios são os mais procurados. O Rio Novo, um dos poucos de água potável do mundo, oferece um radical passeio de caiaque.
A Cachoeira da Formiga é uma parada obrigatória no Jalapão pela exuberância do seu tom azul-esverdeado cristalino. Localizada a 36 km de Mateiros, a sua queda d’água é inferior a dois metros de altura. O seu poço tem uma grande profundidade, mas possui um ponto mais raso para os turistas.
Outro ponto forte do Jalapão são os fervedouros, encontrados apenas nesta região. Eles são poços profundos com nascentes subterrâneas. A água emerge com forte pressão que não deixa os banhistas afundarem. A primeira impressão é de que são rasos, graças à areia que fica suspensa na água.
Entretanto, sua profundidade atinge 70 metros. São cerca de 20 fervedouros descobertos. A sua visitação é limitada, com um grupo de 10 pessoas, com tempo limite de 20 minutos.
Jalapão já foi palco de produções audiovisuais como a 18ª temporada do reality show da rede americana CBS, em 2009. Ele foi nomeado como ‘Survivor: Tocantis’. Além disso, entre 2017 e 2018, foi cenário da novela ‘O Outro Lado do Paraíso’, da Globo