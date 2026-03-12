Magro e rico em nutrientes, veja como incorporar o pescado à refeição

Peixes de água doce ou salgada oferecem benefícios importantes para a saúde. Ricos em nutrientes, podem ser preparados de diversas formas e fazem parte tanto de refeições cotidianas quanto de celebrações especiais.Por Flipar
Para aproveitar todos os nutrientes e sabores, é necessário variar o consumo de acordo com as necessidades individuais. E preparando acompanhamentos que combinem com o pescado.
Veja os principais peixes consumíveis, seus benefícios para a saúde e como incorporá-los em uma rotina alimentar saudável e equilibrada.
O peixe é considerado um alimento essencial em uma dieta balanceada, principalmente por ser rico em proteínas e nutrientes, como a vitamina B, por exemplo.
Além disso, o peixe também tem menos gordura saturada e menos colesterol do que a carne vermelha. Mas é preciso se atentar aos tipos. A começar pelos mais famosos de água doce.
Tilápia: Costuma ser indicada para quem busca nutrientes, vitaminas, minerais e baixa densidade calórica. É um dos peixes mais consumidos pelos brasileiros.
A tilápia ainda é uma boa fonte de vitaminas do complexo B, que ajudam a controlar o sistema nervoso, e potássio, que ajuda a regular a pressão arterial.
Panga: Esse peixe costuma ser ótimo para crianças por conta de seu sabor e textura leves.
Salmão: Frequentemente encontrado em águas frias de nações nórdicas, o salmão é um verdadeiro tesouro repleto de ômega 3 e outros lipídios.
O salmão é um peixe mais calórico do que a maioria, por isso é importante consumi-lo com moderação. Para aproveitar todos os seus benefícios, é preciso adotar uma dieta equilibrada.
Atum: O consumo do atum em lata requer atenção. Por ter muito sódio e mercúrio em sua composição, é necessário consumir com moderação e sempre lavar muito bem antes de servir.
Por outro lado, o atum é uma ótima fonte de minerais, proteínas, ômega 3 e vitaminas que fazem bem para o corpo.
Sardinha: Assim como o atum, a sardinha é outro tipo de peixe muito conhecido pela sua versão em lata. As recomendações para lavar bem também valem aqui.
Com muitos benefícios, a sardinha é rica em cálcio, selênio, ferro, vitamina B12 e ômega 3.
Merluza: Por ser mais magro e sem espinhas, o filé de Merluza é um dos peixes mais procurados pelos consumidores brasileiros.
Esse peixe costuma combinar muito bem com limão e também conta com ômega 3, que traz diversos benefícios para a saúde.
Cação: Rico em em ômega 3, vitamina B e potássio, esse é um peixe costumeiramente encontrado em moquecas baianas.
O sabor do cação também costuma ser acentuado e com uma textura bem macia.
Bacalhau: Muito consumido na Páscoa e no Natal no Brasil, o bacalhau costuma ir bem com batatas e legumes.
Além disso, o bacalhau é um ótimo peixe para quem quer reequilibrar o colesterol e melhorar a saúde cardiovascular.
É possível obter benefícios para a saúde por meio do consumo equilibrado de várias espécies de peixes, tanto de água doce quanto de água salgada.
De acordo com as recomendações da Associação Americana do Coração, é aconselhável consumir diferentes tipos de peixes ao menos duas vezes por semana, a fim de aproveitar os efeitos benéficos do ômega 3.
No entanto, os peixes de águas salgadas, especialmente aqueles que habitam em águas mais profundas, geralmente apresentam uma concentração mais elevada desse nutriente.
Para quem procura por peixes sem espinhas, ideal para crianças por exemplo, as principais sugestões são: Tilápia, Cação, Merluza e Linguado.
Outra dica importante é que, para que os peixes sejam consumidos de uma forma mais saudável, opte por fazê-los assados, cozidos, grelhados ou cozidos no limão. Bom apetite!