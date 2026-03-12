Cabos litorâneos que marcam belas paisagens pelo mundo

Cabo da Boa Esperança (África do Sul) – Descoberto em 1488 pelo navegador português Bartolomeu Dias, foi crucial para a navegação entre Europa e Ásia. Embora muitos pensem que é o ponto mais ao sul da África (esse título pertence ao Cabo Agulhas), ele tem grande valor histórico e oferece vistas espetaculares dentro do Parque Nacional da Table Mountain.