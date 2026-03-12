SAÚDE

O suco natural que turbina o desempenho na academia

Rica em nitratos, a beterraba pode ajudar a aumentar a resistência e reduzir a fadiga durante exercícios físicos

Por Thamires Pinheiro
Aliado no treino

O suco de beterraba tem destaque entre praticantes de atividade física pelo potencial em melhorar o desempenho na academia, especialmente em exercícios de resistência. O diferencial está nos nitratos presentes naturalmente no alimento, que estimulam a dilatação dos vasos sanguíneos e favorecem a circulação

O papel dos nitratos no organismo

Os nitratos da beterraba são convertidos em óxido nítrico, substância que aumenta o fluxo sanguíneo e melhora o transporte de oxigênio. Esse mecanismo torna o treino mais produtivo, já que o corpo consegue manter energia por mais tempo, reduzindo a fadiga e aumentando a capacidade de resistência

Impacto nos exercícios aeróbicos

A nutricionista clínica ortomolecular Fernanda Coimbra, explica como os efeitos da beterraba são mais evidentes em atividades aeróbicas prolongadas, como corrida, ciclismo e treinos cardiovasculares. O músculo passa a trabalhar de forma mais eficiente, aproveitando melhor o oxigênio e os nutrientes recebidos durante o esforço

Quantidade e momento ideal de consumo

Para obter os benefícios, a nutricionista recomenda consumir a beterraba na quantidade adequada. Cerca de 300 a 500 gramas, preferencialmente em forma de suco, ingerido duas a três horas antes do treino. Esse intervalo permite que os nitratos sejam convertidos em óxido nítrico a tempo de atuar durante a atividade

Beterraba X Suplementos

O consumo de nitratos pode ser feito tanto por meio da beterraba quanto por suplementos concentrados. Enquanto cápsulas e pós oferecem doses padronizadas, a versão natural traz um conjunto mais amplo de nutrientes. Outros suplementos como L-arginina e citrulina também estimulam a vasodilatação, mas não oferecem os mesmos benefícios nutricionais da beterraba

Benefícios além da resistência

Embora os resultados sejam mais claros em exercícios de resistência, a beterraba também pode favorecer treinos de força. A melhora da circulação auxilia na entrega de nutrientes aos músculos, contribuindo para o desempenho geral. Além disso, o alimento é rico em fibras, vitaminas e minerais importantes para a saúde

Cuidados e recomendações

Apesar de saudável, o consumo frequente de beterraba exige atenção. A nutricionitsa infomra que algumas pessoas podem ter desconfortos gastrointestinais ou notar alterações na coloração da urina e das fezes, efeito benigno dos pigmentos naturais. Indivíduos com cálculos renais relacionados ao oxalato ou pressão arterial baixa devem consumir com cautela. A beterraba pode ser uma estratégia nutricional interessante, mas não substitui uma rotina equilibrada

