O suco natural que turbina o desempenho na academia

O suco de beterraba tem destaque entre praticantes de atividade física pelo potencial em melhorar o desempenho na academia, especialmente em exercícios de resistência. O diferencial está nos nitratos presentes naturalmente no alimento, que estimulam a dilatação dos vasos sanguíneos e favorecem a circulação
Os nitratos da beterraba são convertidos em óxido nítrico, substância que aumenta o fluxo sanguíneo e melhora o transporte de oxigênio. Esse mecanismo torna o treino mais produtivo, já que o corpo consegue manter energia por mais tempo, reduzindo a fadiga e aumentando a capacidade de resistência
A nutricionista clínica ortomolecular Fernanda Coimbra, explica como os efeitos da beterraba são mais evidentes em atividades aeróbicas prolongadas, como corrida, ciclismo e treinos cardiovasculares. O músculo passa a trabalhar de forma mais eficiente, aproveitando melhor o oxigênio e os nutrientes recebidos durante o esforço
Para obter os benefícios, a nutricionista recomenda consumir a beterraba na quantidade adequada. Cerca de 300 a 500 gramas, preferencialmente em forma de suco, ingerido duas a três horas antes do treino. Esse intervalo permite que os nitratos sejam convertidos em óxido nítrico a tempo de atuar durante a atividade
O consumo de nitratos pode ser feito tanto por meio da beterraba quanto por suplementos concentrados. Enquanto cápsulas e pós oferecem doses padronizadas, a versão natural traz um conjunto mais amplo de nutrientes. Outros suplementos como L-arginina e citrulina também estimulam a vasodilatação, mas não oferecem os mesmos benefícios nutricionais da beterraba
Embora os resultados sejam mais claros em exercícios de resistência, a beterraba também pode favorecer treinos de força. A melhora da circulação auxilia na entrega de nutrientes aos músculos, contribuindo para o desempenho geral. Além disso, o alimento é rico em fibras, vitaminas e minerais importantes para a saúde
Apesar de saudável, o consumo frequente de beterraba exige atenção. A nutricionitsa infomra que algumas pessoas podem ter desconfortos gastrointestinais ou notar alterações na coloração da urina e das fezes, efeito benigno dos pigmentos naturais. Indivíduos com cálculos renais relacionados ao oxalato ou pressão arterial baixa devem consumir com cautela. A beterraba pode ser uma estratégia nutricional interessante, mas não substitui uma rotina equilibrada
