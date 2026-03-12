O suco natural que turbina o desempenho na academia

Cuidados e recomendações

Apesar de saudável, o consumo frequente de beterraba exige atenção. A nutricionitsa infomra que algumas pessoas podem ter desconfortos gastrointestinais ou notar alterações na coloração da urina e das fezes, efeito benigno dos pigmentos naturais. Indivíduos com cálculos renais relacionados ao oxalato ou pressão arterial baixa devem consumir com cautela. A beterraba pode ser uma estratégia nutricional interessante, mas não substitui uma rotina equilibrada