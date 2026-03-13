Mariana Nolasco lança versão ao vivo de “Pra Todas as Mulheres”

A cantora e compositora Mariana Nolasco lançou, no dia 5 de março de 2026, o single e o videoclipe da live session de “Pra Todas as Mulheres” nas plataformas de streaming. A nova versão amplia o significado da faixa, que surgiu como um desabafo pessoal e passa a representar um chamado coletivo.Por Flipar
Segundo a artista, a música reflete a união de mulheres diante de experiências de silenciamento. Na live session, o projeto reúne nove cantoras, Gab Veneziani, Vicka, Luiza Caspary, Victoria Kíu, Giovanna Bertonzini, Jess, Conce e Letícia Fagnani, além de três instrumentistas: Julie e Milena nos violões e Valentina na percussão. Ao todo, 12 mulheres participaram da gravação.
O projeto também contou com uma equipe formada exclusivamente por mulheres em todas as etapas, da direção criativa à fotografia. A nova versão reforça a proposta da canção como um manifesto por respeito, transformação e fortalecimento coletivo, destacando a importância de dar voz às experiências e às reivindicações femininas.
Nascida em Campinas, no dia 9 de fevereiro de 1998, Mariana Nolasco é cantora e compositora e tem mais de uma década de carreira. A artista reúne mais de 11 milhões de seguidores nas redes sociais, mais de 450 milhões de visualizações em seu canal no YouTube e cerca de 1,7 milhão de ouvintes mensais no Spotify, além de apresentações em festivais como o “Rock in Rio”.
Ela iniciou a carreira aos 13 anos, quando gravava versões acústicas, voz e violão, de músicas conhecidas em seu quarto e as publicava em seu canal no YouTube. Mariana ganhou destaque após divulgar covers de clássicos como “Ai Que Saudade D’ocê”, “Anunciação” e “Vamos Fugir”. Com isso, passou a conquistar grande visibilidade e foi incluída pela própria plataforma entre os “Top 70” criadores da América Latina.
Em 2016, firmou um contrato pontual com a gravadora Biscoito Fino para o lançamento de um EP com releituras de músicas como “All Star”, de Nando Reis, “Reza”, de Rita Lee, e “Stay with Me”, de Sam Smith. Depois disso, seguiu carreira independente por meio de seu selo, MPN Produções.
O primeiro álbum, “Mariana Nolasco”, foi financiado por meio de uma campanha de financiamento coletivo realizada com apoio de fãs e trouxe canções autorais como “Poemas Que Colori” e “Sons de Amor”. A partir desse trabalho, a artista passou a investir com mais intensidade em composições próprias.
O álbum deu origem a uma turnê nacional que passou por dez estados. No mesmo período, Mariana recebeu indicações no “Prêmio Multishow de Música Brasileira”, na categoria “Melhor Cover da Web”, pela versão de “Paradinha”, de Anitta, e no “Meus Prêmios Nick”, como “Melhor Canal Musical”.
Em 2018, gravou com a banda americana Boyce Avenue, conhecida por seu canal no YouTube dedicado a covers de músicas, uma versão de “What Lovers Do”, da banda Maroon 5. A parceria também resultou em versões de “Hero”, de Enrique Iglesias, e “Unstoppable”, de Sia.
Ela foi a única brasileira a participar da regravação de “We Are the World”, projeto que reuniu cantores de diferentes países conhecidos por divulgar seus trabalhos no YouTube. A gravação foi lançada em 2020, durante a pandemia de covid-19.
Ainda em 2018, Mariana Nolasco se apresentou no “Festival Planeta Brasil” para divulgar seu primeiro álbum autoral, que contou com participações de Rael, Mar Aberto e Pedro Pascual. No mesmo ano, a artista também participou da minissérie “Dois Irmãos”, dirigida por Luiz Fernando Carvalho e exibida pela TV Globo, além do filme “Ana e Vitória”, protagonizado pela dupla Anavitória.
O álbum “Quem É Ela?” apresenta uma nova fase na trajetória da cantora. Lançado em 2023, quando a artista tinha 25 anos, o trabalho reflete seu processo de amadurecimento e marca a transição da adolescência para a vida adulta. O título surge de um questionamento pessoal sobre identidade e transformação e reúne memórias, reflexões e experiências que acompanharam esse período da vida da cantora.
Com esse álbum, Mariana foi indicada ao “Grammy Latino” de 2024 na categoria “Melhor Álbum de Engenharia de Gravação”. O disco reúne 12 faixas, em grande parte compostas pela própria artista, algumas em parceria com nomes como Vitor Kley e Rodrigo Melim.
Segundo a cantora, o álbum foi desenvolvido com foco em cuidado técnico e sensibilidade artística, fatores que contribuíram para a indicação na categoria voltada à qualidade da gravação. O trabalho também marca o primeiro lançamento do selo “No Santo Som”, que tem Mariana como principal artista.
Outros EPs e álbuns de Mariana Nolasco incluem o EP “Mariana Nolasco”, lançado em 2016; “Mariana Nolasco Sessions”, de 2019; “Tudo Planeta Borboleta – Ao Vivo”, de 2020; o EP “Um Só”, também de 2020; “Mariana Nolasco Sessions 2”, de 2021; o EP “Quero Te Contar”, de 2025; e “Mariana Nolasco Sessions 3”, de 2026.
Curiosidade: Em maio de 2014, Mariana Nolasco participou de um anúncio para a televisão do Governo Federal do Brasil voltado à divulgação do Exame Nacional do Ensino Médio, mais conhecido como Enem. No comercial, ela dividiu a cena com o cantor Mumuzinho.