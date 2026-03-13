Conheça o Dolby Theatre, a casa da cerimônia do Oscar em Hollywood

A cerimônia será realizada no Dolby Theatre, em Los Angeles, nos Estados Unidos, espaço que desde o início do século 21 se consolidou como a sede permanente da noite mais importante de Hollywood e um dos auditórios mais conhecidos do entretenimento global.Por Flipar
Localizado no bairro de Hollywood, na famosa avenida Hollywood Boulevard, o Dolby Theatre integra o complexo de lazer e comércio conhecido atualmente como Ovation Hollywood. Ele fica próximo a pontos turísticos emblemáticos da indústria do cinema, como o TCL Chinese Theatre e o El Capitan Theatre.
O edifício foi inaugurado em 9 de novembro de 2001 e, já no ano seguinte, recebeu pela primeira vez a cerimônia do Oscar, tornando-se a primeira sede fixa da premiação após décadas em que o evento foi realizado em diferentes locais da região de Los Angeles.
Desde então, o teatro abriga a cerimônia anualmente, com exceção de 2021, quando a pandemia de covid-19 levou a Academia a transferir o evento para a Union Station.
O teatro foi projetado especificamente para acomodar grandes produções televisivas, em especial a transmissão do Oscar. O projeto arquitetônico ficou a cargo do arquiteto David Rockwell e do escritório Rockwell Group, que desenvolveram o espaço levando em conta as exigências técnicas de uma transmissão ao vivo para centenas de países.
O auditório possui cerca de 3.400 assentos distribuídos entre plateia e balcões e um palco de grandes dimensões, considerado um dos maiores entre teatros dos Estados Unidos.
Originalmente, o espaço foi inaugurado com o nome de Kodak Theatre, resultado de um acordo de patrocínio firmado com a empresa de fotografia Eastman Kodak. Em 2012, após a falência da companhia, a empresa Dolby Laboratories assumiu o patrocínio e o teatro passou a se chamar Dolby Theatre.
Além de servir como palco para a cerimônia do Oscar, o teatro é utilizado ao longo do ano para uma ampla variedade de eventos culturais e televisivos. Concertos, espetáculos musicais, premiações, gravações de programas de televisão e apresentações especiais já foram realizados no local.
Entre os eventos que passaram pelo palco do Dolby Theatre estão edições do Grammy Latino, finais do reality show American Idol, shows de artistas internacionais e produções de teatro musical.
A arquitetura do edifício também incorpora referências simbólicas à história do cinema. A entrada do teatro possui uma escadaria monumental que leva ao átrio principal e um percurso conhecido como “Awards Walk”, onde placas exibem os nomes dos vencedores do Oscar de melhor filme desde a criação da premiação, em 1928.
Para projeções cinematográficas, o local também utiliza sistemas de imagem de alta definição e telas de grande formato, que garantem qualidade visual superior em estreias e exibições especiais.
Durante a temporada do Oscar, o entorno do teatro se transforma em um grande cenário para a premiação. A tradicional passarela por onde desfilam atores, diretores e produtores é instalada na Hollywood Boulevard, enquanto a fachada do complexo recebe decoração especial com estatuetas e elementos cenográficos que reforçam o caráter simbólico da cerimônia.
Em pouco mais de duas décadas, o Dolby Theatre foi palco de diversos momentos marcantes da história da premiação. Entre eles está a vitória de Kathryn Bigelow como primeira mulher a ganhar o Oscar de direção em 2010 por “Guerra ao Terror”.
Outros momentos marcantes foram o erro na entrega do prêmio de melhor filme em 2017, quando “La La Land” foi anunciado por engano no lugar de “Moonlight: Sob a Luz do Luar”, e o tapa de Will Smith em Chris Rock durante a cerimônia de 2022.
Dessa forma, desde sua inauguração, o Dolby Theatre tornou-se não apenas a casa do Oscar, mas também um marco arquitetônico e cultural de Hollywood.