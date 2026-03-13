Animais

Corujas são símbolos de sorte, mas também de morte e mistério

Corujas são aves que despertam curiosidade e fascínio no imaginário popular. Misteriosas e associadas a diferentes simbolismos culturais, chamam atenção por seus hábitos noturnos, aparência marcante e importância ecológica.

Por Flipar
Imagem de Mark Jordahl por Pixabay

A coruja é uma ave de rapina noturna pertencente à ordem Strigiformes.

Reprodução / Paulo Bahiano MV @paulo_bahiano_

Existem mais de 200 espécies de corujas, e elas são encontradas em uma variedade de habitats em todo o mundo, com exceção das regiões polares e algumas ilhas remotas.

Reprodução / Hospital de Animais Silvestres e Exóticos @_silvestres

As corujas se dividem em duas famílias: Strigidae e Tytonidae. As da família Strigidae são as mais comuns e incluem espécies como a coruja-buraqueira (foto), a coruja-do-mato e a coruja-das-torres.

Reprodução / Paulo Bahiano MV @paulo_bahiano_

As da família Tytonidae são menos comuns e incluem espécies como a coruja-orelhuda (foto) e a coruja-de-sombreiro.

wikimedia commons Nortondefeis

Algumas espécies, como a coruja-de-orelha-grande, são encontradas até em ambientes urbanos.

Ton W por Pixabay

As corujas são predadoras e alimentam-se de uma variedade de animais, incluindo roedores, aves, répteis, anfíbios e insetos.

Lim Yangmook - Wikimnédia Commons

Algumas espécies, como a coruja-buraqueira, são especializadas na caça de pequenos mamíferos, como camundongos e ratazanas.

Imagem de Denis Doukhan por Pixabay

A coruja é frequentemente associada à sabedoria em diversas culturas, especialmente na mitologia grega, onde Atena, a deusa da sabedoria, era frequentemente representada acompanhada por uma coruja.

Domínio Público - Wikimédia Commons

Essa associação com a sabedoria pode ser atribuída à aparência única e à natureza noturna dessas aves, bem como à sua capacidade de caçar na escuridão.

Saumilkshah - Wikimédia Commons

A anatomia da coruja é adaptada para a caça noturna. Seus olhos grandes e redondos são altamente especializados para a visão em condições de pouca luz, permitindo que vejam bem à noite.

Imagem de ny_sonseca por Pixabay

Além disso, as corujas têm um sistema auditivo altamente desenvolvido. Seus ouvidos assimétricos permitem que localizem presas pelo som, mesmo em total escuridão.

Youtube Canal Folha de Pernanbuco

As garras afiadas e o bico curvo das corujas facilita a captura e o consumo de presas.

Jefferson Silva - Flickr

Além de suas habilidades de caça noturna, as corujas são conhecidas por seus hábitos solitários e por serem territorialistas.

Coppede - Flickr

Elas também têm um voo silencioso devido à estrutura especial de suas penas, o que as torna predadores eficientes.

Imagem de Alexa por Pixabay

Aliás, as corujas são aves importantes para o controle de pragas, pois se alimentam de roedores e outros animais que podem causar danos à agricultura.

Kevin Cole - Wikimédia Commons

No Brasil, são encontradas cerca de 70 espécies de corujas. Algumas das espécies mais comuns são a coruja-buraqueira, a coruja-do-mato, a coruja-das-torres, a coruja-orelhuda e a coruja-de-sombreiro.

Simone Kehrle - Flickr

Em uma das histórias mais famosas da cultura pop, uma coruja ganhou popularidade entre os fãs: a Hedwig.

Reprodução

Ela é a coruja de estimação de Harry Potter, o protagonista da série de livros e filmes de mesmo nome. É uma coruja-das-torres branca e é dada a Harry por Rubeus Hagrid em seu aniversário de 11 anos.

BIld av Christian Pirker från Pixabay

Nas histórias, ela representa a ligação de Harry com o mundo mágico e é um símbolo de esperança e amizade.

reprodução HarryPotter wiki

O nome “Hedwig” é uma homenagem à Santa Hedwig, a padroeira da Silésia e da Polônia, e também é um nome que possui raízes germânicas e significa “batalha justa”.

divulgação

A figura da coruja também é bem comum em filmes de terror. Em algumas culturas e superstições costuma ser associada a mau presságio e até à morte.

Mario Candeias - Flickr

Em algumas tradições asiáticas por outro lado, como a japonesa, a coruja é considerada um símbolo de proteção e sorte. Acredita-se até que ela afasta os espíritos malignos.

Roaming Around - Flickr

Veja Mais